La biopsia líquida permitirá anticipar qué pacientes con cáncer de vejiga necesitarán inmunoterapia tras la cirugía y cuáles pueden evitarla

Un ensayo clínico vuelve a demostrar el potencial que tiene la biopsia líquida para mejorar los tratamientos oncológicos. En esta ocasión, esta tecnología permitirá anticipar qué pacientes con cáncer de vejiga necesitarán inmunoterapia tras la cirugía y cuáles pueden evitarla.

El estudio clínico, publicado en el "New England Journal of Medicine" y presentado en ESMO, está coordinado desde el Barts Cancer Institute de Londres, el Dana Farber Cancer Institute de Boston y la Technical University Munich.

En en el ensayo han participado el Dr. Daniel Castellano, oncólogo del Hospital 12 de Octubre e investigador del Grupo Biomarcadores en Tumores Genitourinarios del i+12; el Dr. Oscar Reig del Clínic e investigador del grupo Genómica traslacional y terapias dirigidas en tumores sólidos del Idibaps; y el Dr. Rafael Morales Barrera, del Hospital Universitario Vall d’Hebron e investigador sénior del Grupo de Tumores Genitourinarios (no próstata), del Sistema Nervioso Central, Sarcomas y Tumores de Origen Desconocido del VHIO.

El carcinoma urotelial de vejiga musculo-invasivo es un cáncer agresivo en el que el tumor ha penetrado la capa muscular.

El tratamiento recomendado es quimioterapia preoperatoria seguido de cirugía (cistectomía radical). En caso de que haya persistencia de la enfermedad tumoral después de la cirugía, se administra un tratamiento adyuvante con inmunoterapia para reducir el riesgo de recaída y mejorar la supervivencia de los pacientes.

En un porcentaje de pacientes este abordaje resulta curativo, por lo que no sería necesario administrar tratamientos adicionales, evitando así efectos adversos asociados.

Sin embargo, la indicación del tratamiento adyuvante se basa en parámetros anatomopatológicos, sin disponer de información molecular que confirme la presencia o ausencia de enfermedad residual. La identificación precisa de la enfermedad molecular residual permitiría personalizar el tratamiento y optimizar el beneficio terapéutico para cada paciente

El estudio internacional "IMvigor011" ha evaluado si la biopsia líquida, una técnica que analiza el ADN tumoral circulante (ctDNA) en sangre, puede ayudar a decidir qué pacientes se beneficiarían de recibir inmunoterapia tras la cirugía.

Este análisis permite detectar la enfermedad a nivel molecular, incluso en ausencia de signos visibles en las pruebas radiológicas.

El equipo investigador monitorizó durante un año a más de 750 pacientes sometidos a cirugía por cáncer de vejiga. Aquellos en los que se detectó ctDNA en sangre fueron asignados aleatoriamente a recibir inmunoterapia con atezolizumab o placebo. Los pacientes sin ctDNA detectado en sangre no recibieron tratamiento adicional.

¿Puede cambiar la práctica clínica?

Los resultados muestran que los pacientes con ctDNA en sangre presentan un alto riesgo de recaída y una menor supervivencia si no reciben tratamiento después de la cirugía. En este grupo, el atezolizumab redujo el riesgo de recaída en aproximadamente un 40% y mejoró de forma significativa la supervivencia global.

También se observó eficacia similar tanto en los pacientes que eran ctDNA positivos desde el inicio como en aquellos que se volvieron positivos durante el seguimiento, lo que refuerza el valor del monitoreo molecular continuo de la enfermedad después de la cirugía.

Por otro lado, los pacientes con ctDNA detectable en sangre presentaron una baja tasa de recaída y una supervivencia elevada, lo que sugiere que pueden evitar cualquier tratamiento adicional sin comprometer su salud.

Este estudio demuestra que la biopsia líquida puede guiar las decisiones terapéuticas y complementar los criterios tradicionales basados en anatomía patológica. Además de mejorar los resultados clínicos, esta estrategia permite evitar tratamientos adicionales y optimizar el uso de recursos sanitarios.