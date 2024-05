Volver a ser uno mismo nada más despertarnos de la anestesia es lo que cada uno de nosotros desearía si nos tuvieran que extirpar un tumor cerebral. Sin embargo, hasta ahora eso no siempre se conseguía ni al instante ni con el paso del tiempo. Y a las secuelas motoras, como la pérdida de la movilidad en miembros superiores o inferiores, se sucedían las alteraciones del lenguaje, y otras más graves como las secuelas cognitivas, funcionales y/o conductuales.

Bien lo sabe el doctor Jesús Martín-Fernández. Su tío «falleció hace siete años a causa de un tumor cerebral, localizado en el lóbulo temporal derecho de su cerebro. Nunca más volvió a ser él mismo. Nunca pudo volver a sentir como antes, a crear música, a tocar la guitarra, a sentir placer escuchando la quinta de Shostakóvich, a emocionarse con un abrazo. ¿Por qué a nadie le importó? ¿Por qué la Neurocirugía no se preocupaba por esto? ¿Por qué solo nos preocupaba que el paciente hablara y se moviera?», pregunta el doctor a lo largo de las páginas de su libro «Dime qué sientes», editado por Paidós.

El 1 de febrero de 2023, este neurocirujano operó a Yolanda, pero también «operó» (en figurado) a su tío, al realizar con éxito la primera cirugía cerebral despierta en la que se utilizó un test de inteligencia artificial (IA) para identificar y preservar las emociones.

¿Qué porcentaje de pacientes intervenidos de un tumor cerebral salen de la operación sin volver a ser ellos mismos?

Depende de la serie científica. Pero hasta un 30% tiene secuelas emocionales. Y en muchos casos te diría que no vuelven al trabajo ni a su vida normal más de un 30-40%.

En 2023 logró todo un hito al realizar la primera cirugía cerebral despierta en la que se usó un test de IA para identificar y preservar las emociones del paciente. ¿La paciente, Yolanda, estaba despierta?

El cerebro no duele, por eso se puede operar sin anestesia en el cerebro.

Ese test lo creo usted para identificar, en vivo, el procesamiento emocional del paciente, mostrándole avatares tras aplicarle estímulos eléctricos. Pero, ¿cómo funciona?

Creamos un mapa de la superficie. El estímulo eléctrico de baja frecuencia te dice el veredicto: si es zona crítica o no y al paciente se le pasan avatares de actores profesionales expresando emociones al el día antes y durante la intervención para ver si se equivoca o no. La idea del mapeo cognitivo emocional es de mi mentor, Hugues Duffau, yo solo añado una gota a esta receta, que es el test.

¿Cómo está Yolanda?

Perfecta, haciendo vida normal.

¿Qué fue lo que le pidió?

Me pedía ser ella misma, le daba igual el movimiento o poder hablar, lo que quería era cuidar de su familia.

Si a cualquiera se nos pregunta diríamos que son más importantes las emociones que caminar. ¿Cómo hasta ahora no se había hecho hincapié en esto? ¿Por dificultad o porque en Medicina a veces se ve más importante la salud física que la emocional?

Es una mezcla de todo. Lo que se ha hecho hasta ahora no diría que es insuficiente. El cerebro es una estructura muy compleja. Nos ha faltado unirnos a la Neurociencia teórica más allá de la Neurocirugía en sí para entender que se puede ir más allá del lenguaje y del movimiento. Y Duffau, mi mentor, rompe con todo.

¿A cuántos pacientes ha operado mediante esta técnica?

A muchos, pero no te puedo decir cifra por motivos legales.

En 2021 publicó un estudio en «Neuroscience» sobre cómo varía la actividad cerebral según el estilo musical. El reguetón provoca mayor actividad que escuchar música clásica...

Antes de que continúes aprovecho para aclarar que solo analizamos unas partes del cerebro, fue en esas zonas en las que reguetón provocaba más actividad cerebral. Es decir, en las zonas del movimiento, placer y recompensa.

¿En el quirófano pone música? ¿Qué escucha antes de operar o cuando está pensando en cómo va a proceder?

Me pongo música antes de la cirugía, pero no durante porque el paciente tiene que estar despierto, salvo que paciente lo pida expresamente. Antes depende, aunque tengo una especie de ritual sobre todo al principio de empezar con las operaciones. Me ponía «Al otro lado del río» de «Diarios de una motocicleta», que me marcó.

¿Por qué es importante operar como si fuera una orquesta, y no solo tener en cuenta una parte?

Lo que he aprendido de Duffau es que no podemos asociar una parte de cerebro a una función compleja, porque la nostalgia no está en un punto cerebro, el miedo en otra, todo son redes, solo podemos identificar puntos críticos de esas redes. Es vital entrar en el cerebro con una visión más global con una base sólida de la Neurociencia de redes que solo de Anatomía.

"Vamos a investigar con astronautas cómo afecta esta profesión a sus funciones cognitivas"

¿En qué está trabajando?

Tenemos varias investigaciones abiertas. Principalmente la validación del test con muchos casos. Y no solo en español. Cada test hay que validarlo en cada idioma y lo estamos haciendo en más de cinco. Seguimos investigando los trastornos emocionales en la salud mental y vamos a investigar con astronautas cómo afecta el aislamiento social y las condiciones de microgravedad a las funciones cognitivas y emocionales de sus cerebros.

¿Con qué agencia o compañía?

Con ICEE Space, que va a llevar a un grupo de astronautas a un tubo volcánico para simular allí las condiciones de vida de la Estación Espacial Internacional.

"Por ahora no se podrá curar la enfermedad de Alzheimer mediante una cirugía"

Aprovecho la ocasión para preguntarle si usted cree que algún día se podrá curar la enfermedad de Alzheimer.

No soy experto en enfermedades neurodegenerativas, pero el alzhéimer es una patología muy compleja. Pero si me preguntas si se podrá curar esta enfermedad mediante una cirugía te diría que no por ahora. El científico Andrés Lozano, en Canadá, está realizando un ensayo clínico con electrodos para la estimulación profunda del fórnix (del cerebro), pero por ahora no hay resultados concluyentes. Mi opinión es que va a resultar muy difícil restaurar la memoria en un único punto del cerebro porque depende de interacciones constantes de diferentes áreas simultáneamente.