Los cigarrillos electrónicos ayudan a las fumadoras embarazadas a dejar de fumar sin riesgo

Si hace unos años un estudio publicado en "The New England Journal of Medicine" concluía que la terapia de sustitución de la nicotina mediante parches en embarazadas fumadoras no aumentaba el riesgo de eventos adversos durante el embarazo, ahora un nuevo análisis de datos de ensayos, dirigido por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres, ha encontrado que el uso regular de productos de reemplazo de la nicotina durante el embarazo no está asociado con eventos adversos.

El estudio PREP 2, publicado en la revista "Adicction", utilizó datos recopilados de más de 1.100 fumadoras embarazadas que asistieron a 23 hospitales en Inglaterra y a 1 servicio para dejar de fumar en Escocia para comparar los resultados del embarazo en mujeres que consumieron o no nicotina en forma de cigarrillos electrónicos (EC) o parches de nicotina de forma regular durante la gestación.

Los investigadores tomaron medidas de los niveles de cotinina salival al inicio y hacia el final del embarazo, una sustancia que permanece durante más tiempo en el cuerpo que la nicotina y que se utiliza en diferentes productos para ayudar a dejar de fumar, y recopilaron información sobre el uso de cigarrillos o los otros tipos de terapia de reemplazo de la nicotina por parte de cada participante, los síntomas respiratorios y el peso y otros datos de sus bebés al nacer.

Los investigadores observaron que los cigarrillos electrónicos se usaban con más frecuencia en el grupo estudiado que los parches de nicotina (47% versus 21%), y también confirmaron hallazgos inesperados previos de que el uso de cigarrillos combustibles (AE, por sus siglas en inglés) ​​puede reducir las infecciones respiratorias en los vapeadores, posiblemente porque los ingredientes principales de los AE, aerosol, propilenglicol y glicerina, tienen efectos antibacterianos.

Las mujeres que fumaron y también usaron uno de los productos de reemplazo de nicotina durante el embarazo tuvieron bebés con el mismo peso al nacer que las que solo fumaron.

En cambio, los bebés de aquellas mujeres que no fumaron durante el embarazo no difirieron en el peso al nacer, tanto si mujeres usaron productos con nicotina como si no.

El uso regular de productos con nicotina no se asoció con ningún efecto adverso en las madres o sus bebés.

"Los cigarrillos electrónicos ayudaron a las fumadoras embarazadas a dejar de fumar sin presentar ningún riesgo detectable para el embarazo en comparación con dejar de fumar sin usar nicotina", afirma en un comunicado Peter Hajek, investigador principal del estudio y profesor del Instituto Wolfson de Salud de la Población de la Universidad Queen Mary de Londres.

"Por lo tanto -prosigue-, el uso de ayudas que contienen nicotina para dejar de fumar durante el embarazo parece seguro. Los daños causados ​​por fumar durante el embarazo, al menos al final del embarazo, parecen deberse a otras sustancias químicas en el humo del tabaco en lugar de la nicotina".

"Fumar durante el embarazo es un enorme problema de salud pública y las ''alternativas'' que contienen nicotina pueden ayudar a las mujeres embarazadas a dejar de fumar, peroalgunos médicos se muestran reticentes a proporcionar terapia de reemplazo de la nicotina o cigarrillos electrónicos durante el embarazo", afirma el profesor Tim Coleman, del Grupo de Investigación sobre el Tabaquismo durante el Embarazo de la Universidad de Nottingham, que dirigió el reclutamiento para el ensayo.

Según este experto, "este estudio proporciona evidencia adicional y tranquilizadora de que las sustancias químicas del humo del tabaco, en lugar de la nicotina, son responsables de los daños relacionados con el tabaquismo, por lo que usar ayudas que contengan nicotina para dejar de fumar es mucho mejor que seguir fumando durante el embarazo”.

"Los médicos, las mujeres embarazadas y sus familias tienen preguntas sobre la seguridad del uso de la terapia de reemplazo de nicotina (NRT) o los cigarrillos electrónicos. durante el embarazo. Las mujeres que continúan fumando durante el embarazo a menudo tienen dificultades para dejar de fumar, pero productos como la NRT o los cigarrillos electrónicos pueden ayudarlas a hacerlo", sostiene la profesora Linda Bauld, catedrática Bruce y John Usher de Salud Pública de la Universidad de Edimburgo y coinvestigadora del estudio.

"Estos resultados sugieren que la NRT o el vapeo se pueden utilizar como parte de un intento de dejar de fumar sin efectos adversos. Nuestros hallazgos deberían ser tranquilizadores y proporcionar más evidencia importante para guiar la toma de decisiones sobre dejar de fumar durante el embarazo”, añade.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres, la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), la Universidad de Nottingham, la Universidad St George's de Londres, la Universidad de Stirling, la Universidad de Edimburgo, el King's College London y los hospitales universitarios St George's NHS Foundation Trust, analizó los datos recopilados en el ensayo controlado aleatorio de embarazo de cigarrillos electrónicos y parches (PREP), financiado por el Instituto Nacional de Investigación de Salud y Atención (NIHR).