Dr. Josep Vergés: "Las medidas de la OMS frente al tabaco no están produciendo el efecto deseado"

Hace unas semanas afirmó en una entrevista concedida a Europa Press que es importante hacer "lo que haga falta" para apartar el cigarrillo de combustión, incluido ofrecer productos de nicotina de riesgo modificado a los que no logran dejarlo. Su reputación le precede. Tras terminar de ver pacientes en la clínica solidaria, saca tiempo, restando horas de sueño, para atendernos.

¿Lo que haga falta?

Hemos de hacer todo lo posible para dejar de fumar. El tabaco es altamente perjudicial para la salud, esto está muy claro, por ello todos los esfuerzos tienen que ir dirigidos a dejar de fumar. En nuestros pacientes con artrosis y osteoporosis es altamente perjudicial, hay que informarles y ayudarles para que lo dejen. No obstante, hay pacientes que no van a dejar de fumar porque no quieren o porque recaen una y otra vez. Debemos ayudarles y ver otras posibles soluciones para estos pacientes que sean menos tóxicas o nocivas siempre por supuesto mediante la «medicina basada en la evidencia». Podemos recomendar otras alternativas, siempre y cuando la evidencia así lo indique. No podemos hacer el avestruz y mirar a otro lado. Los sanitarios tenemos que ayudar a nuestros pacientes, es nuestra obligación.

¿Son menos dañinos los cigarrillos electrónicos que el tabaco?

No soy un experto en la materia, pero el tabaco calentado tiene el aval de la FDA, que lo ha calificado como Producto del Tabaco de Riesgo Modificado (según la FDA como no genera humo emite radicalmente menos tóxicos).

Cualquier cosa comparada con el tabaco saldrá ganando. Pero eso no significa que, por ejemplo, el vapeo sea inocuo, ¿no?

Exacto, no es inocuo.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha advertido de que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco para calentar no sirven como método de reducción del daño. ¿Sirve de algo sustituir el cigarrillo convencional por otras alternativas?

Las autoridades inglesas han constituido un programa pionero por el que se administra a los fumadores que no pueden dejar de fumar un «kit de inicio» de cigarrillos electrónicos para que dejen el tabaco y se cambien a una alternativa menos nociva. Veremos los resultados de este ambicioso proyecto. Lo que está claro es que hace falta mucha más investigación al respecto para poder hacer recomendaciones apropiadas.

¿Ayudan a dejar de fumar? Según la Separ, entre un 60 y un 65% de las personas que empiezan a usar este tipo de dispositivos para dejar de fumar se convierten en fumadores duales: combinan el uso de los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional.

Interesante este dato. Se habrá de tener en cuenta, por supuesto.

¿Cómo combinar el «hacer lo que haga falta» con evitar que los jóvenes se enganchen al vapeo y al cigarrillo electrónico?

Tenemos que hacer lo posible para que dejen de fumar, sin necesidad de otras alternativas mucho mejor. Eso sería lo ideal. Pero, ¿y los que no pueden? Esta es la cuestión que muchos de nuestros pacientes nos plantean a los médicos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué les recomendamos ? Por lo que parece hay diferentes criterios en EE UU, Reino Unido o en España, etc.

Yo, que he sido fumadora, le diría que ayuda y mucho una visita «de importancia» al dentista y que veo bien todas las opciones antes que ir a una farmacia y que no haya nada salvo chicles para dejar de fumar. Aunque esto ya se ha solventado ¿Cree que se está mirando para otro lado y no pensando en el paciente? Me recuerda a lo que pasó en su día con Champix, que no había porque se detectó un compuesto cancerígeno en las pastillas, cuando el tabaco tiene muchísimas más...

Exacto, totalmente de acuerdo, se debería pensar en el paciente fumador que no puede dejar el hábito de fumar.

Este mes se celebra en Panamá la Conferencia de las Partes del tabaco. ¿Ve a la OMS cambiando su postura al respecto?

Bueno, sería muy bueno que la OMS diera unas directrices claras a estas alternativas al tabaco de combustión siempre basándose en la evidencia científica. Sería necesario investigar más mediante ensayos clínicos bien diseñados que nos dieran información veraz al respecto y que nos permitieran ayudar a nuestros pacientes a mejorar su salud. Las medidas de la OMS no están produciendo el efecto deseado. La tasa de fumadores sigue siendo la misma, al parecer. La tasa de fumadores en el mundo supera los 1.000 millones y en España alrededor de nueve millones. Es increíble, no baja la cifra de fumadores. La cuestión es ¿qué hacemos mal? o ¿cómo mejorar? Aunque está claro que hay muchos intereses sobre el particular.

¿De qué modo el tabaco afecta a la artrosis?

El tabaco no solo perjudica gravemente el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, favoreciendo la aparición de cánceres, etcétera, sino que afecta a la artrosis y a la osteoporosis de forma importante. Estudios recientes así lo certifican. Lo que no sabemos es por qué ocurre. No hay suficiente evidencia científica para entender el porqué de ello. Hay varias hipótesis, pero no confirmadas