¿Cómo afectan las redes sociales a la salud mental de las mujeres jóvenes?

En la actualidad nos encontramos en un momento en el que el uso del móvil, las redes sociales e internet tienen un papel clave a la hora de formar la identidad de las personas y pueden suponer un gran impacto en la salud mental de quienes las manejan.

1. ¿Cuál es la situación actual?

En la adolescencia, la construcción de la identidad y la autoestima es muy sensible a lo que opinan los demás. Las redes sociales intensifican esto porque exponen continuamente a las jóvenes a comparaciones, filtros irreales y expectativas de perfección. Además, los comentarios, los «likes» o la ausencia de ellos, pueden condicionar su estado de ánimo. En vez de un espacio de expresión, muchas veces se convierten en una fuente de ansiedad o inseguridad.

2. ¿Por qué existe tanta presión en la actualidad sobre todo en las mujeres?

Hay una presión social muy fuerte hacia las mujeres sobre su imagen, su cuerpo y su comportamiento. En redes, esta presión se multiplica, ya que hay un escrutinio constante. Esto aumenta la comparación y el riesgo de baja autoestima, trastornos de la imagen corporal o incluso depresión. Además, las mujeres son más propensas a sufrir ciberacoso emocional o exclusión, lo cual también tiene un fuerte impacto psicológico.

3. ¿Qué síntomas pueden alertar a la familia de que algo no va bien?

Es muy importante observar los comportamientos de estas mujeres jóvenes y detectar posibles cambios de humor, así como ver que se aíslan o dejan de hacer cosas que antes disfrutaban. También los problemas para dormir o comentarios como «no sirvo para nada» o «nadie me quiere» pueden ser algunas de las señales que hay que atajar y poner solución. Además, el uso excesivo del móvil también es peligroso. La ansiedad al no tener conexión o la dependencia de la aprobación externa (los «likes») son indicios de que necesitamos intervenir.

4. ¿Cómo usar las redes sociales en esta etapa de la vida de forma saludable?

La educación desde edades tempranas es fundamental para esto. Debemos enseñarles que deben ser conscientes de que no todo lo que se ve es real. Es importante que se sigan perfiles que promuevan la diversidad, la salud y la autenticidad, además de aquellos que den información fiable y contrastada. Otro punto importante es la necesidad de tomarse descansos digitales porque la desconexión es también una manera de cuidarse. Por último, la comunicación con el entorno. Si hay algo que nos hace sentir mal en internet es mejor contárselo a alguien de confianza y, por supuesto, si notas ansiedad, tristeza o baja autoestima, habla con tu enfermera especialista en Salud Mental o con otro profesional sanitario. Estamos para escucharte y ayudarte. Cuidar la salud mental también significa cuidar lo que consumimos en redes. Recuerda: las redes pueden ser una herramienta de conexión o una fuente de daño. Tú decides cómo usarla.