Cuando el deseo no acompaña

Un artículo publicado recientemente en la página de la Sexual Medicine Society of North America ha puesto el foco en un problema que afecta a millones de parejas: el trastorno del interés o de la excitación sexual.

El deseo sexual no es constante a lo largo de toda la vida, y muchas parejas atraviesan momentos en los que la pasión parece apagarse. Cuando esta situación se mantiene y genera malestar, puede tratarse de un trastorno del interés o de la excitación sexual, una condición más común de lo que se piensa, especialmente entre las mujeres.

Las causas pueden ser múltiples: hormonales, emocionales, de pareja o incluso relacionadas con el estrés o ciertos medicamentos. Pero lo más importante no es buscar culpables, sino comprender que no se trata de falta de amor, sino de un problema de salud que tiene tratamiento.

Un reciente estudio canadiense demostró que el factor que más influye en el bienestar sexual de estas parejas no es la frecuencia de las relaciones, sino la percepción de comprensión y receptividad emocional. Cuando la persona afectada siente que su pareja la escucha, la entiende y no la juzga, ambos experimentan una mejora notable en la satisfacción y la conexión íntima. Por eso, hablar abiertamente de lo que ocurre, sin presión ni reproches, es el primer paso. A veces, acudir juntos a un profesional especializado en salud sexual o terapia de pareja puede marcar la diferencia.

El deseo puede recuperarse cuando la pareja transforma la ansiedad por el sexo en empatía, paciencia y comunicación auténtica. La intimidad siempre se puede reconstruir.