El curioso beneficio de tomar dos tazas de chocolate caliente al día: ''Duplican nuestras células madre''

El chocolate, uno de los dulces más apreciados tanto por pequeños como por mayores en numerosos países, incluido España, tiene su origen en el cacao. Este alimento, consumido en su forma más pura, ofrece múltiples beneficios para la salud que han sido respaldados por diversos estudios científicos. Además de favorecer la memoria, el cacao también puede ayudar a retrasar el envejecimiento cuando se consume de manera adecuada.

Este ingrediente, cultivado principalmente en países como Colombia o Ghana, también resulta beneficioso para el corazón y el cerebro, tal y como explicó William Li, médico e investigador especializado en angiogénesis —el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos— durante una charla con el doctor Rangan Chatterjee.

Dos tazas de chocolate caliente al día

Según Li, beber dos tazas de chocolate caliente a diario puede tener efectos muy positivos: “duplicaría el número de células madre que circulan en los vasos sanguíneos y multiplicar por dos la resistencia de estos vasos en solo un mes”. Sin embargo, advierte que no cualquier variedad de chocolate sirve. Recalca que debe ser chocolate con al menos un 80% de cacao natural —preferiblemente 100%— y aconseja revisar siempre la lista de ingredientes. “En los casos en los que este listado te asusta por su cantidad, devuélvelo y busca otra opción”, señaló.

Para el experto, lo fundamental es elegir un chocolate de calidad, ya que “eso va a influir en cómo el cuerpo responde a ese alimento”.

Beneficios reconocidos del cacao

El chocolate, especialmente el negro, ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas que confirman sus propiedades saludables. Un estudio publicado recientemente en la revista MDPI apuntó que puede contribuir a reducir los niveles de azúcar en sangre y colesterol.

Por su parte, el cardiólogo Aurelio Rojas destacó que este producto puede ayudar a aliviar el estrés, disminuir la inflamación, bajar la presión arterial, mejorar la circulación y favorecer un mejor estado de ánimo, entre otros efectos positivos.