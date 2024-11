¿Debemos usar crema solar en invierno? Responde una dermatóloga

Proteger nuestro rostro de las radiaciones solares es un imprescindible para lucir una piel sana, bonita e hidratada. Incorporar protección solar a nuestra rutina diaria podría atrasar o, incluso evitar, la aparición de manchas y el envejecimiento prematuro. Pese a ser conscientes de los efectos nocivos del sol, muchas personas todavía subestiman el hecho de protegerse contra los rayos UVA.

Durante todo el año, los rayos ultravioleta inciden sobre nuestra piel, pero en verano, esto aumenta. Exponer nuestra piel a estos rayos sin protección alguna tiene una serie de consecuencias entre las que se encuentran las quemaduras, que suelen llegar hasta las capas más profundas de la dermis.

¿Debemos usar crema solar en invierno?

Despedirse del verano no es sinónimo de decir adiós a la protección solar. Bien es cierto que los rayos del sol no inciden de la misma manera en verano que en invierno, sin embargo, proteger la piel de la exposición solar es imprescindible todos los meses del año. Utilizar crema solar no solo ayuda a proteger la piel, sino que la mantiene hidratada y previene la aparición de arrugas, manchas y pecas.

¿Es necesario utilizar protección solar en invierno? La dermatóloga viral de Tiktok Leire Barrutia explica en unos de sus recientes vídeos las tres razones a tener en cuenta para decidir si

usarlo o no.

La primera es comprobar el índice UV. Esto lo podemos mirar en la aplicación del tiempo de la mayoría de los teléfonos móviles o en la aplicación gratuita UV Derma de la Academia Española de Dermatología. "Tenemos que utilizar protector solar siempre que el índice ultravioleta sea de 3 o superior. Si es de 2 o inferior y vemos que no va a aumentar en todo el día, en principio no es necesario utilizar crema solar" aclara la dermatóloga.

Sin embargo, debemos fijarnos en la razón número dos que a veces es una excepción para la primera. "Si tenéis melasma o mucha tendencia a las manchas o a la pigmentación, sí que puede merecer la pena utilizar protector a diario, sobre todo si estáis más expuestas al sol. La radiación ultravioleta podría empeorar mucho el melasma" concluye Leire.

La tercera cuestión que debemos tener en cuenta es "si vamos a estar en una situación especial que nos haga más susceptibles a poder tener daño solar". Esto ocurre frecuentemente en los momentos de esquí. "En este tipo de actividades y en una altitud en la que podemos tener más daño solar, sí hay que utilizar crema solar".

Qué va primero la crema hidratante o el protector solar

"El orden de los productos, sí altera el resultado. La respuesta es clave para obtener los mejores resultados en nuestra rutina diaria. El protector solar es siempre el paso final de tu rutina, no olvides aplicarlo cada 2 horas", explica la dermatóloga Carolina Montes en su perfil de Instagram. ¿Y por qué el orden es tan importante? La función del protector es protegernos de los rayos UV, por eso hay que aplicarlo al final e ir reponiendo.