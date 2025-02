"Tras dos o tres meses tomando cúrcuma se pueden ver mejoras"

1. ¿Qué es la cúrcuma?

La cúrcuma o turmérico (Cúrcuma longa), también se la conoce como “Tulipán de Siam”. Es una planta herbácea de la familia de las zingiberáceas, al igual que el jengibre.

2. ¿Cuáles son sus principales beneficios?

La cúrcuma se ha usado por mucho tiempo en la medicina asiática para el tratamiento de diferentes enfermedades, principalmente las cardiovasculares, como dislipemias e hiperlipidemias; además puede resultar beneficiosa para reducir los niveles de colesterol y también para reducir los niveles de triglicéridos, previene que las paredes sea más estrecha, es decir, previene que se formen esas placas de ateroma que, a largo plazo, se convierten en arterioesclerosis. En caso de padecer hipertensión o la tensión arterial alta, es posible que afecte positivamente reduciéndola. En enfermedades gastrointestinales y en el síndrome metabólico ayuda a estimular las secreciones de los jugos gástricos y pancreáticos, mejora la resistencia ala insulina, mejora los síntomas y enfermedades gastrointestinales, dispepsia o gastritis, en cuanto a sintomatología de hinchazón abdominal, gases, e inflamación, y favorece la digestión. También mejora la función hepática, favoreciendo la prevención de daños hepáticos por sustancias tóxicas. A nivel renal, es beneficioso al actuar como diurético “suave”, lo que hace que se eliminen rápidamente las toxinas que tengas en el cuerpo, siempre que también se haga una buena ingesta de líquidos. Actualmente, en algunos estudios con animales de laboratorio, se está viendo viendo, además, que quizás la cúrcuma prevenga o proteja de algunos cánceres o incluso potencie que la quimioterapia sea más eficaz.

3. ¿Qué cantidad de cúrcuma se puede tomar al día?

La EFSA, ha fijado que la IDA (ingesta diaria admisible) de curcumina, que es la sustancia que se extrae de la cúrcuma, es de 210mg/día. Según múltiples estudios se ha comprobado que los adultos pueden consumir hasta 1200mg de curcumina al día, siendo dosis seguras en adulto sano. También podemos encontrar la curcumina en múltiples productos con el código E-100, haciendo referencia a los colorantes alimentarios.

4. ¿Cuánto tarda en hacer efecto para desinflamar?

La cúrcuma al igual que otras múltiples plantas medicinales u suplementos-complementos, no actúan en la primera toma. En dos o tres meses, sí que se pueden ver mejoras, tanto físicas como de sintomatología, pero debes ser constante e incluir la cúrcuma en tu dieta diaria.

5.- ¿Cómo hay que tomarla?

Se puede tomar en infusiones, en platos, ya sea para dar más sabor a una salsa o para aliñar una ensalada, por ejemplo.

6. ¿Ayuda a perder peso?

Al tener tener múltiples beneficios gastrointestinales, ya mencionados anteriormente, ayuda a desinflamar el vientre, y, al contener sustancias antioxidantes, puede producir el efecto de perder peso, ya que al bajar la inflamación gastrointestinal, regula el metabolismo, mejora la digestión y reduce los niveles de estrés oxidativo. Todas estas funciones y sus beneficios contribuyen a que se baje de peso.

7. ¿Tiene algún efecto secundario?

La cúrcuma no tiene efectos secundarios graves, pero lo que sí puede provocar, son dolor estomacal muy fuerte, reflujo, náuseas y vómitos, diarrea, hace que tenga hemorragias muy largas, “adelgaza la sangre”, en dosis muy altas. En caso de tener un trastorno hemorrágico, se debe evitar.

7. Mezclándola con otros suplementos como la guanabana, ¿puede potenciar su efecto?

Sí, muchos beneficios que tiene la cúrcuma también los tiene la guanábana. Además de otros muchos que tiene esta planta, como son: reducir el estrés y la ansiedad, actúa como antiparasitario, antivírico y antibacteriano, reforzar el sistema inmune, y acelerar el proceso de cicatrización.

8. ¿Hay sustancias naturales y medicamentos con los que no se debería mezclar?

Con los medicamentos con los que no se pueden mezclar, son los anticoagulantes y antiplaquetarios, los AINES (antiinflamatorios no esteroideos), los antidiabéticos, para los hipertensivos, reductores de la acidez estomacal y reflujo, la quimioterapia, inmunosupresores y también para los cardiacos. En cuanto con los alimentos no se aconseja tomarlo junto al jengibre, café, y alimentos ricos en hierro, incluso suplementación de hierro .

9.- ¿Cuándo no se debe tomar cúrcuma?

En caso de tener enfermedades en la vesícula biliar, como cálculos biliares (piedras biliares) u obstrucción en la vesícula biliar, no se recomienda, ya que estimula la producción de bilis y empeora los síntomas. Tampoco, como he mencionado antes, cuando se tiene un trastorno hemorrágico.