La enfermedad del corazón, cada vez más mortal: millones de vidas perdidas al año antes de tiempo

Los expertos afirman que un mundo sin enfermedades cardiovasculares (ECV) es posible, pero lo cierto es que nos hallamos muy lejos de ese escenario. Lo constata el último informe especial de la Carga Global de Enfermedades realizado por el Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington (EE UU) y publicado en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC), que afirma que cada año se pierden de forma prematura millones de vidas por patologías del corazón.

Según el estudio, el recuento mundial de muertes por ECV aumentó de 12,4 millones en 1990 a 19,8 millones en 2022, lo que refleja el crecimiento y el envejecimiento de la población mundial y las contribuciones de los riesgos metabólicos, ambientales y conductuales prevenibles. El trabajo proporciona una actualización de las estimaciones sanitarias y las tendencias mundiales, regionales y nacionales de las enfermedades cardiovasculares entre 1990 y 2022, mediante el análisis del impacto de las afecciones del corazón y los factores de riesgo en 21 regiones del mundo.

Las investigaciones de este estudio reflejan la "urgente necesidad" de que los países establezcan estrategias de salud pública dirigidas a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, subraya que se requiere una acción global, especialmente para poner en marcha programas de salud en países de difícil acceso.

"Las enfermedades cardiovasculares son un problema persistente que provoca un enorme número de muertes prematuras y evitables", afirma Gregory A. Roth, autor principal del estudio, profesor asociado de la División de Cardiología y director del Programa de Métricas de Salud Cardiovascular de la Universidad washingtoniana. "Hay muchos tratamientos baratos y eficaces. Sabemos qué factores de riesgo debemos identificar y tratar. La gente puede tomar decisiones sencillas y saludables para mejorar su salud. Este atlas proporciona información detallada sobre la situación de los países en sus esfuerzos por prevenir y tratar las enfermedades cardiovasculares".

Aunque las tasas de enfermedades cardiovasculares son elevadas en todo el mundo, se calcula que las regiones de Asia, Europa, África y Oriente Medio son las que presentan la mayor carga de mortalidad por enfermedades del corazón. La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, los riesgos alimentarios y la contaminación atmosférica siguen siendo sus principales causas.

El documento aborda específicamente 18 afecciones cardiovasculares y proporciona estimaciones para 15 factores de riesgo principales de enfermedad cardiovascular: ambientales (contaminación atmosférica, contaminación del aire doméstico, exposición al plomo, baja temperatura, alta temperatura), metabólicos (presión arterial sistólica, LDL-C, índice de masa corporal, glucosa plasmática en ayunas, disfunción renal) y conductuales (dieta, tabaquismo, tabaquismo pasivo, consumo de alcohol, actividad física.

La cardiopatía isquémica, principal causa de muerte por ECV

Entre las principales conclusiones del informe, destacan que la cardiopatía isquémica sigue siendo la principal causa de mortalidad por ECV en el mundo, con una tasa estandarizada por edad de 108,8 muertes por 100.000 habitantes, seguida de la hemorragia intracerebral y el ictus isquémico.

Por su parte, la hipertensión arterial sistólica supuso la mayor contribución a los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) por ECV, con una tasa estandarizada por edad de 2.564,9 por 100.000 en todo el mundo. Entre los riesgos conductuales, los riesgos alimentarios fueron los que más contribuyeron a los AVAD por enfermedad cardiovascular estandarizados por edad, mientras que la contaminación por partículas en el ambiente lideró los riesgos ambientales.

Entre 2015 y 2022, la mortalidad por ECV estandarizada por edad aumentó en 27 de 204 lugares. Europa del Este registró la mayor mortalidad total por ECV estandarizada por edad, con 553 muertes por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, los países de Australasia registraron la mortalidad total por ECV estandarizada por edad más baja, con 122,5 muertes por cada 100.000 personas.

En cuanto a las regiones del mundo con la mayor tasa de mortalidad atribuible a la hipertensión arterial sistólica se encuentran Asia Central, Europa del Este, Norte de África y Oriente Medio. Las zonas con las tasas más elevadas de carga de ECV atribuible al riesgo alimentario fueron Asia Central, Oceanía y partes del norte de África y Oriente Medio.

"Hace tres años creamos la Colaboración para la Carga Global de las Enfermedades Cardiovasculares con el fin de ayudar a poner la investigación más avanzada al frente de la comunidad cardiovascular mundial", declara Valentín Fuster, doctor en Medicina, uno de los autores del artículo y Presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital y redactor jefe de JACC. "Estamos encantados de publicar este Almanaque 2023 como un número dedicado de la Revista para informar sobre las realidades del riesgo de ECV e inspirar estrategias para un mundo cardiosaludable".

"Identificar formas sostenibles de trabajar con las comunidades para actuar en la prevención y el control de los factores de riesgo modificables de las cardiopatías es esencial para reducir la carga mundial", afirma George A. Mensah, director del Center for Translation Research and Implementation Science del National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). "El Almanaque 2023 representa un recurso importante para usar datos relevantes a nivel local para informar acciones a nivel local para comunidades prósperas y saludables para el corazón."

Lanzada en 2020, la Colaboración de la Carga Global de Enfermedades es una alianza entre las revistas científicas del American College of Cardiology, el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington y el National Heart, Lung, and Blood Institute. Esta actualización del informe incluye datos de 204 países y territorios, destacando los principales factores de riesgo cardiovascular modificables a nivel mundial, su contribución a la carga de morbilidad y los recientes avances en materia de prevención.