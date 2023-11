1. ¿Cuántos millones de personas tienen EPOC en España?

Aproximadamente un 12% de la población española mayor de 40 años tiene EPOC, lo que permite estimar unos 2,2 millones de personas. Sigue siendo más frecuente en varones, donde la tasa es del 14,6%. En mujeres, esta cifra es del 9,4% en el último estudio, frecuencia que es más del doble que la obtenida en los estudios previos; es decir, la EPOC se está feminizando, en gran parte por el aumento del consumo de tabaco entre las mujeres en décadas previas. La frecuencia de la EPOC es mayor a mayor edad, otra de las causas por las que la EPOC está aumentando.

2. A nivel mundial, ¿estamos en porcentajes similares?

Es muy frecuente en todo el mundo, y en nuestro país su prevalencia es similar a la de otros países de nuestro entorno.

3. ¿Cuántos años se tarda de media en diagnosticar?

Se diagnostica mediante una historia clínica, recogiendo el antecedente de tabaquismo, si existen otros problemas de salud y los síntomas del paciente, y una espirometría, que es una técnica sencilla y sin riesgos. Por ello, no debería haber ningún retraso para su diagnóstico. Sin embargo, muchas personas con EPOC no están diagnosticadas o se ha tardado mucho en hacerlo. Una de las razones es que los síntomas son inespecíficos. La EPOC se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos como disnea o sensación de falta de aire, sobre todo con los esfuerzos, tos y expectoración. Como suelen ser síntomas de instauración lenta, las personas lo atribuyen al tabaco, al sedentarismo, a la falta de forma física, a la obesidad o a la edad, y no consultan por ello, o no le dan relevancia cuando visitan al médico. Por otro lado, la EPOC, aun siendo frecuente, es una gran desconocida. Otra razón es la dificultad para hacer una espirometría en ciertos entornos, ya que, pese a ser una técnica sencilla, requiere personal entrenado para que los resultados sean fiables. Esto requiere personal cualificado, que no está disponible en todos los centros, sobre todo en primaria. Una espirometría debe hacerse en todos los fumadores o exfumadores con síntomas, sobre todo a partir de los 35-40 años. Otra consideración es que hay personas mal diagnosticadas de EPOC; es decir, que su problema no se debe a una obstrucción del flujo de aire en las vías aéreas. Por tanto, en una enfermedad tan frecuente y que se puede diagnosticar de forma sencilla, hay un problema de retraso, de infra y de sobrediagnóstico.

4. ¿A cuánto asciende la tasa de infradiagnóstico de la EPOC?

Al 75%, según el estudio Episcan II (2017). Es una cifra similar a la obtenida en estudios previos. No hemos mejorado en estos años.

5. ¿Cuántos años puede llegar a vivir una persona con EPOC?

La EPOC leve o moderada permite supervivencias prolongadas, de muchos años, incluso con buena calidad de vida. La EPOC es, generalmente, progresiva. Todos los estudios dejan claro que tener EPOC se asocia a mayor mortalidad. En España, la EPOC es la cuarta o quinta causa de muerte, y está implicada en el 7% de todos los fallecimientos. A nivel mundial es la tercera causa de muerte. Pero no sólo la mortalidad es el problema. La EPOC afecta mucho a la calidad de vida y es una de las principales causas de discapacidad. Además, supone un importante consumo de recursos sanitarios, con casi 40.000 ingresos anuales en España.

6. ¿Qué comorbilidades asociadas tiene?

En promedio, una persona con EPOC tiene otras cinco comorbilidades. Las más frecuentes son la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Otra asociación terrible es el cáncer de pulmón, por el tabaco, pero, además, el riesgo de padecer cáncer de pulmón, a igual exposición al tabaco, es mayor con EPOC y aún mayor si se tiene enfisema: hasta cuatro veces más. Otra enfermedad muy frecuente en mayores es la Apnea Obstructiva del Sueño. Cuando se suma a la EPOC, la insuficiencia respiratoria es mucho mayor.

7. ¿La EPOC en no fumadores tiene mejor pronóstico?

La EPOC en no fumadores, aproximadamente un 20% de los casos, tiene menos síntomas, mejor función, menos agudizaciones y mejor pronóstico.

8. ¿Por qué los pacientes con EPOC y con una enfermedad cardiovascular tienen más riesgo de muerte?

Son patologías que se potencian entre sí. La patología cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. De hecho, los pacientes con EPOC tienen el doble de riesgo de una muerte súbita cardíaca. Hay una estrecha interrelación entre la función respiratoria y la cardiaca. Por un lado, el aumento del trabajo respiratorio sobrecarga la función cardíaca, y la retención del aire dificulta el llenado de las cavidades cardiacas. Cuando se suma insuficiencia respiratoria (oxígeno bajo en sangre), se dificulta la función cardiaca y aumenta la presión de las arterias pulmonares, que contribuye a la sobrecarga del corazón derecho. En las agudizaciones, hay una mayor incidencia de anginas, infartos o insuficiencia cardiaca. Por otro lado, la insuficiencia cardiaca empeora la función respiratoria. El edema pulmonar aumenta mucho el trabajo respiratorio y potencia la insuficiencia respiratoria, como lo hacen las arritmias o la isquemia cardiaca.

9. ¿Qué se puede hacer para reducir los casos de EPOC?

Reducir el consumo de tabaco, e idealmente, erradicarlo. Pero la prevención de la EPOC empieza antes del nacimiento. Es importante evitar el tabaco activo y pasivo en la madre y cuidar la salud perinatal. Los prematuros, de mayores, tienen tres veces más riesgo de desarrollar EPOC. También hay que evitar el tabaquismo pasivo en el hogar y los ambientes muy contaminados en los niños, y un buen control de la patología respiratoria en la infancia. El nuevo tratamiento preventivo de la bronquiolitis por el VRS puede ser una forma de prevenir EPOC cuando sean adultos. Y un correcto programa de vacunación también lo es. También es importante incrementar la educación de la población sobre la salud respiratoria.

10. ¿Solo en adultos?

No, no está dirigido exclusivamente a personas mayores, sino que debe introducirse desde la infancia y en adultos jóvenes. Hacer una espirometría en jóvenes dará mucha información sobre la salud respiratoria de esa persona, y ese conocimiento le permitirá tomar decisiones acertadas en su vida para cuidar su futuro respiratorio.