Frenar el cambio climático puede evitar 250.000 muertes al año

“Se estima que el 24% de todas las muertes mundiales están relacionadas con el medioambiente, y entre 2030 y 2050 se espera que el cambio climático cause aproximadamente 250.000 muertes adicionales al año”. Así de contundente fue la Dra. María Luisa Ávila Agüero, jefa del Servicio de Infectología en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera de San José (Costa Rica) y exministra de Salud del país centroamericano durante su participación en las XXI Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows que se han celebrado en Almería.

La Dra. Ávila Agüero centró su intervención en el impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas, recalcando que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “el 31% de los brotes de enfermedades infecciosas emergentes están vinculados a la deforestación” y que “tres de cada cuatro nuevas enfermedades infecciosas, como la Covid-19, tienen un origen animal”. “Siete millones de personas mueren al año por la contaminación del aire, mientras que el agua contaminada enferma a 1.000 millones de personas al año”, subrayó. Según la experta, “mitigar el cambio climático puede evitar 250.000 muertes al año”.

El encuentro, organizado por el Instituto Balmis de Vacunas, con el aval de la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Plataforma One Health y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE), incidió también en el abordaje sanitario desde la perspectiva One Health que aúna la salud humana, animal y medioambiental. Así, Jorge Galván Rodríguez, director general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) y tesorero de la Plataforma One Health (Madrid), se refirió a la salud pública como la primera línea de defensa contra las enfermedades transmitidas por vectores.

“Es necesario un cambio de paradigma y entender la salud desde un enfoque holístico y colaborativo que ponga en contacto los tres tipos de sanidad y que éstas se coordinen entre sí. En este sentido, One Health se establece como una herramienta de prevención que diseñe la salud pública del futuro”, explicó el experto.

Long covid: un síndrome que afecta a la población infantil

La Covid-19 también protagonizó una de las mesas de debate de este congreso. De esta forma, Javier Díez Domingo, jefe del Área de Investigación en Vacunas en la Fundación FISABIO (Valencia), destacó que se está hospitalizando más gente por covid que por gripe y abordó también el llamado covid persistente o long covid: “Se han cerrado las unidades de tratamiento, si bien es una patología compleja, de difícil definición, y por la que se mantienen las secuelas durante un largo periodo de tiempo. Hablamos de síntomas que afectan también al sistema nervioso, hay mucha patología neurológica relacionada al long covid”.

Asimismo, Díez Domingo presentó los datos de un reciente estudio sobre long covid en escolares de Estados Unidos, y que concluyen que el 28% de niños que habían padecido covid sufrían al menos un síntoma de mantenimiento más allá de fase de ayuda, como, por ejemplo, falta de concentración, insomnio o dolor abdominal. El 9% de niños covid sin estar hospitalizados tenían síntomas long covid.

También aportó datos del estudio referidos a la población adolescente: un 22% sufría síntomas long covid (80% cansancio, 60% dolor muscular y 40% cefaleas) y un 4% de infectados sin hospitalización cumplía los criterios de escala long covid.

“El long covid sigue estando presente y sigue afectando a los niños. La vacunación ayuda a disminuir esta incidencia y habría que plantearse a corto plazo la vacunación de los niños ante la incidencia de este síndrome”.

En esta mesa, Jamie Lopez Bernal, epidemiólogo y responsable nacional de la gripe en la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, explicó el desarrollo y evolución del programa vacunación y efectividad frente al Covid-19 y sus variantes en el país durante la pandemia, así como en la actualidad, ofreciendo una visión sobre el futuro del programa que continuará con vacunaciones regulares en algunos grupos específicos a medio plazo y se necesitarán vacunas que se adapten a las nuevas variantes que aparezcan.

La gripe multiplica por 10 el riesgo de infarto de miocardio

Durante el congreso también se abordó la importancia de la inmunización frente a la gripe. “El efecto real de la gripe es poco conocido en la población y no se le da demasiada importancia, pero su impacto es real, pues multiplica por ocho el riesgo de accidente cardiovascular y por 10 de infarto de miocardio, por ejemplo. Un 23% de sujetos autónomos, tras pasar la gripe, pierden la independencia que tenían”, aseguró la Dra. Mara Garcés Sánchez, subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, durante su intervención.

En este sentido, Garcés recordó que “estamos acostumbrados a que la gripe forme parte de nuestras vidas, pero provoca más de 500.000 muertes por causas respiratorias en el mundo al año. Afecta a todas sus edades, si bien sus tasas de mortalidad son más altas en los mayores de 65 años y en menores de cinco, por lo que la vacunación es la herramienta más eficaz para su prevención”.

La experta fue una de las participantes en la mesa redonda sobre las mejoras introducidas en los calendarios vacunales de las jornadas, que estuvo moderada por Alfonso Carmona Martínez, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y fundador y director médico de Grupo IHP, y que contó también con Antonio Iofrío de Arce, pediatra en el Centro de Salud El Ranero (Murcia), que se ha centrado en las novedades desde la práctica diaria, y Valentín Pineda Solas, pediatra del Hospital Universitario Parc Tauli.

Iofrío presentó las principales novedades en los calendarios vacunales en España en la práctica diaria, destacando que, hoy en día, “no existen dos calendarios de dos comunidades autónomas que sean iguales; son parecidos, pero diferentes”.

Pineda, por su parte, centró su ponencia en la situación actual e incidencia de la bronquiolitis, detallando el uso del anticuerpo monoclonal que todas las comunidades autónomas de España han implementado en sus programas vacunales en 2023-2024 y cuyos resultados de efectividad en su primer año han resultado en una reducción en hospitalizaciones por VRS en niños menores de 1 año, evitando, además, 10.000 ingresos por bronquiolitis en este año.