Me he hecho una herida, ¿cómo debo actuar?

Cuando una persona se hace una herida, el objetivo principal es conseguir su curación de forma rápida y eficaz, para evitar complicaciones y que altere lo menos posible su calidad de vida.

1. Ante una herida, ¿qué es lo primero que hay que valorar?

Una buena valoración es fundamental para prever complicaciones y restablecer lo antes posible la funcionalidad de los tejidos: cómo se produjo y con qué, hace cuánto tiempo, si está visiblemente sucia, dónde se localiza o si está correctamente vacunado de tétanos-difteria.

2. ¿Cómo se debe curar?

El paso fundamental es la higiene. Una herida sucia corre el riesgo de infectarse y sufrir otras complicaciones que dificultarán su cicatrización adecuada. Los productos adecuados son: si la herida está visiblemente limpia, con agua o suero fisiológico a chorro es suficiente; si tiene suciedad visible, se puede añadir jabón pH 5.5 y frotar con la mano lavada previamente o con gasas, aclarando bien posteriormente con agua o suero. En ocasiones, puede ser necesaria la aplicación de un producto antimicrobiano, principalmente en heridas infectadas o en riesgo de ello. En las limpias y/o quirúrgicas no está recomendado su uso rutinario y mucho menos antibiótico.

3. ¿Cuál es la complicación más frecuente?

Sin duda, la infección. La gran mayoría de las heridas, al poco tiempo de producirse, están contaminadas. Por eso insistimos en que la limpieza es el paso más importante, incluso en ocasiones el único. En esta limpieza procuraremos que no queden restos de arena, residuos, sangre reseca o exudado, porque eso se convertiría en un caldo de cultivo para bacterias y otros microorganismos patógenos. Si es muy sangrante, basta con aplicar presión sobre la lesión durante unos minutos y tapar con gasas y esparadrapo. No hay que levantar la cura en 48 horas para no romper el coágulo que se ha formado.

4. ¿Cuándo debo acudir a un centro sanitario?

Si, al producirse la herida, aparenta muy abierta, con bordes muy separados, muy profunda o afecta a otras estructuras corporales, debería acudir de urgencias a un centro sanitario para valorar la envergadura de la lesión y la necesidad de sutura. Si, pasados los días, presenta bordes enrojecidos, calientes, tiene mucho exudado, mal aspecto o está tardando demasiado tiempo en cicatrizar, sería recomendable pedir una cita con su enfermera del centro de salud u otro centro sanitario para valorar la lesión de forma más exhaustiva y diseñar un plan de cuidados personalizado que aborde al paciente y la herida de forma integral.

5. ¿Por qué unas heridas se suturan y otras no?

Hay ciertas heridas que suturarlas puede plantear más riesgo que beneficio, aunque es un tema muy discutido y no existe consenso. Las mordeduras, hasta hace unos años, no se suturaban dado el gran riesgo de infección que tienen este tipo de lesiones, excepto si se localizaban en cara por ser lesiones muy desfigurantes. Actualmente, se suturan en muchas otras localizaciones, dependiendo de las circunstancias particulares de cada persona (enfermedades, personas inmunodeprimidas, medicación que tome). Actualmente también se es más flexible con el tiempo que pasa desde la producción de la herida hasta su sutura.

6. ¿Cómo puedo ayudar a que cicatrice mejor?

Podemos ayudar con una buena alimentación, principalmente rica en proteínas (carne, pescado, huevos, frutos secos, legumbres) y alimentos ricos en vitaminas y minerales, principalmente vitamina C (frutas cítricas y verduras de hoja verde) y zinc (marisco, legumbres, frutos secos, semillas y carne). Además, se debe evitar la exposición directa al sol y aplicar protector solar con factor alto (50+) durante al menos los seis siguientes meses.