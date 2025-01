Así es la hipocondría digital: el trastorno que afecta a más del 40% de españoles

La era digital ha revolucionado la forma en que accedemos a la información, poniendo al alcance de nuestra mano una amplia variedad de datos. Sin embargo, esta inmensa cantidad de información, especialmente en el ámbito de la salud, puede convertirse en una espada de doble filo. La hipocondría digital, un trastorno caracterizado por la obsesiva búsqueda de información médica en línea, ha cobrado una relevancia creciente en la actualidad.

Un estudio reciente de Aegon revela que más del 40% de los españoles recurre a internet para buscar información sobre su salud. Esta práctica puede ser útil para informarse sobre diversas enfermedades, pero puede volverse problemática cuando se convierte en una obsesión que genera ansiedad y afecta a la calidad de vida.

El Dr. Alvar Ocano, gerente médico de Aegon, explica que la hipocondría digital se desencadena cuando la preocupación por la salud se vuelve excesiva y constante, llegando a interferir en las actividades diarias. "Si no puedo dormir por pensar en posibles enfermedades, o si me encuentro trabajando y no puedo evitar buscar mis síntomas en internet, es muy probable que sufra este trastorno", afirma el especialista.

Perfil del hipocondríaco digital

El estudio de Aegon revela que las mujeres jóvenes, entre 15 y 20 años y entre 26 y 40 años, son las que más recurren a internet para autodiagnosticarse. También destaca que las personas sin hijos y aquellas que se automedican son más propensas a sufrir de hipocondría digital.

En cuanto a las regiones, las Islas Baleares, Murcia y Canarias lideran el ranking de comunidades con mayor prevalencia de este trastorno, mientras que Madrid y Castilla y León se sitúan a la cola.

Consecuencias y soluciones

La hipocondría digital puede tener un impacto significativo en la salud mental de las personas, generando ansiedad, estrés y, en algunos casos, incluso depresión. Además, puede llevar a un mal uso de los servicios sanitarios, ya que las personas con este trastorno suelen acudir al médico con frecuencia para confirmar sus temores, incluso cuando no existe una razón médica para ello.

Para abordar este problema, el Dr. Ocano recomienda:

Buscar ayuda profesional: Si la hipocondría digital está afectando significativamente a tu vida, es importante consultar a un psicólogo o psiquiatra.

Limitar la búsqueda de información médica en línea: Establece límites en el tiempo que dedicas a buscar información sobre tu salud en internet.

Verificar la fiabilidad de las fuentes: No todas las fuentes de información médica en línea son confiables. Consulta siempre a profesionales de la salud para obtener información precisa.