La infección por Helicobacter pylori aumenta el riesgo de alzhéimer un 11% en mayores de 50

En los últimos años, numerosos estudios preclínicos, serológicos y post mortem han sugerido que una amplia gama de patógenos infecciosos como la Helicobacter pylori (HP) podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Esta "hipótesis infecciosa" se ha probado después en estudios observacionales, que han evidenciado distintos vínculos entre la HP y el sistema nervioso central.

Y es que la bacteria estomacal puede acceder al cerebro a través del eje oral-nasal-olfativo o mediante monocitos- leucocitos de gran tamaño- circulantes infectados, aprovechando que a barrera hematoencefálica se vuelve más permeable, lo que potencialmente conduce a neuroinflamación, daño neuronal y neurodegeneración. Otro mecanismo potencial de acceso involucra el eje intestino-cerebro. La infección por HP provoca alteraciones en el microbioma intestinal que pueden derivar en una secreción excesiva de amiloide y lipopolisacáridos, la producción de citocinas proinflamatorias y cambios en el intestino. Por último, el daño estructural en la mucosa gástrica causado por la infección crónica por HP podría afectar la absorción de vitamina B12 y hierro, cuyo déficit se asocia con demencia.

A estas evidencias se suman ahora los resultados de un gran estudio poblacional realizado en Reino Unido con cerca de 5 millones de personas de 50 años o más, libres de demencia y seguidos durante 11 años, que muestran que la infección por HP- bacteria presente en el 66% de la población mundial- aumenta en un 11% el riesgo de padecer alzhéimer. La investigación, de la Universidad McGill (Canadá) y publicada en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, concluye también que el aumento del riesgo alcanza un máximo del 24% una década después del inicio de la infección por la bacteria estomacal.

El trabajo abre vías para futuras investigaciones, en particular para explorar si la erradicación de esta bacteria podría prevenir eficazmente la enfermedad de Alzheimer en algunas personas.

"Según cálculos preliminares para el Reino Unido, la erradicación de la HP podría conducir a una disminución del 0,7% en la prevalencia del alzhéimer, un porcentaje que, aunque pequeño en escala relativa, aún se traduciría en una reducción de aproximadamente 200.000 casos a nivel mundial. Estos programas de intervención y vigilancia de HP ya se están probando para la prevención del cáncer gástrico en algunas partes del mundo, lo que sugiere un beneficio para la salud pública que tiene el potencial de incluir cáncer gástrico, úlcera péptica, dispepsia y, potencialmente, prevención de la enfermedad de Alzheimer", señalan los autores.