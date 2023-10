Lucrecia Yáñez: «Hoy somos capaces de cronificar el cáncer; el siguiente paso es poder curarlo»

Septiembre ha sido el mes dedicado a concienciar sobre los cánceres hematológicos. Por este motivo este suplemento entrevista a la doctora Lucrecia Yáñez, hematóloga del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de Santander, sobre la situación y el nivel en este área en nuestro país así como el futuro de la investigación oncohematológica.

¿Cómo de importante es sensibilizar sobre este tipo de enfermedades?

Existe un desconocimiento muy importante sobre estas patologías y hay que tener en cuenta que toda información es un poder para los pacientes y la sociedad en general. Por otra parte, hace falta dar a conocer la labor que hacen los hematólogos, que somos los especialistas de las enfermedades de la sangre. Algunas de ellas son oncológicas, como las leucemias, los linfomas o los mielomas. Y también somos los responsables de los trasplantes de médula y las transfusiones así como los que controlamos la coagulación de la sangre. Es una especialidad muy amplia y por eso es importante que conozcamos las patologías que afectan a la sangre y lo que hacen los hematólogos.

Entre otros «días mundiales», el pasado mes tuvo lugar el de la leucemia linfática crónica. ¿Qué necesidades tiene esta enfermedad?

La prioridad es el conocimiento de la enfermedad. Dentro de las leucemias hay diferentes tipos, porque no todas comportan el mismo tratamiento o pronóstico.Las leucemias agudas son muy explosivas y necesitan quimioterapia. Las leucemias crónicas van lentamente y se descubren por una analítica rutinaria porque no presentan síntomas. En concreto, la leucemia linfática crónica es, en un 80% de los casos, de este tipo: se diagnostica en personas asintomáticas y a través de una analítica. Cuando estos pacientes llegan a la consulta les decimos que tiene una leucemia y ya no escuchan más allá de la palabra leucemia. Los pacientes deben conocer los diferentes tipos que presenta, porque más que el nombre, lo importante es el apellido de la leucemia.

Se ha avanzado mucho en esta patología en los últimos años. ¿Estamos en el mejor momento de la historia para ayudar a estos pacientes?

En el campo de la Hematología y de la Oncología ha habido un cambio muy significativo en los últimos 20 años que ha ido de la mano de la investigación. El conocimiento de las enfermedades oncohematológicas nos ha permitido diseñar mejores tratamientos. Por ejemplo, a cerca de la mitad de los pacientes la leucemia linfocítica crónica nunca les va a dar ningún problema, simplemente es una alteración analítica que seguimos en consulta, pero nunca necesitarán tratamiento, mientras que hay un 50% de pacientes que sí que va a precisar de uno. Hoy en día, ya no utilizamos quimioterapia para tratar este tipo de leucemia, sino que optamos por los tratamientos dirigidos. Sin duda, la investigación es lo que nos permite poder mejorar los tratamientos y el pronóstico de nuestros pacientes.

Usted tiene la oportunidad de intercambiar conocimiento y experiencias con grandes investigadores de la leucemia linfocítica crónica a nivel mundial. ¿Qué aprendizajes saca?

Con la investigación estamos entendiendo mejor estas enfermedades y somos capaces de diseñar tratamientos más dirigidos y menos tóxicos. Además, hoy podemos cronificar enfermedades como el cáncer, por lo que el siguiente paso es poder curarlo. En cuanto a los investigadores, una de las cosas que siempre digo es que España, por lo menos en Hematología, está al mismo nivel desde el punto de vista científico y asistencial de países como Estados Unidos o Alemania. Sin duda, tenemos diferentes problemas desde el punto de vista sanitario, pero tenemos una Sanidad que no nos damos cuenta de lo importante que es y de lo bien que se trabaja en España.

España es un país de un nivel excepcional a nivel de investigación hematológica. ¿Qué retos tenemos por delante?

Nuestro reto es darnos más visibilidad fuera de nuestras fronteras, es decir, que tenemos que seguir posicionando a España en el área de la Hematología. A través de la investigación y las publicaciones es como realmente podemos mostrar todo lo que hacemos y los buenos resultados.

El cáncer no tiene fronteras, pero la investigación tampoco. ¿Qué hace falta para poner solución al cáncer?

Insisto en la importancia de la investigación. Este tipo de enfermedades sólo podremos curarlas gracias a ella. La inversión en investigación en España es mucho menor que en otros países de Europa, con unos porcentajes de PIB muy pobres. Desde el punto de vista político, es necesario pensar qué se puede implementar con la investigación, no solo proporcionar nuevos tratamientos a futuro, sino conocer mejor cómo funcionan los tumores. La Ciencia es un motor económico, y, si nos fijamos en países como Alemania o Francia, vemos que sus cifras de PIB dedicadas a investigación les hacen capaces de desarrollar nuevas medicaciones, lo que conlleva un aspecto económico positivo, no solo para el tratamiento y curación de las enfermedades, sino también para el propio desarrollo del país.