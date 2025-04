"La manzana es una fruta con muchas propiedades"

1.- Dicen que comiendo una manzana al día alejas al médico… ¿cuáles son sus principales beneficios?

Podemos destacar: la regulación del tránsito intestinal y la mejoría de la salud digestiva (favorece la microbiota), en general. Debido a su alto contenido en fibra, según cómo se consuma, podría servir en procesos diarreicos (gracias a su contenido en taninos y su poder astringente, así como por la pectina, fibra soluble, que ralentiza el tránsito intestinal. Consumir en puré/compota o rallada, sin piel) y para mejorar el estreñimiento (cruda y con piel). También tiene un efecto saciante. Asimismo, ese contenido elevado en fibra ayuda a controlar los niveles de azúcar y colesterol en sangre.

Debido a su alto contenido en agua, es muy hidratante, esto supone un beneficio para todo el organismo, incluida nuestra piel, mejorando su aspecto. Tiene cierto efecto diurético. Por su aporte bajo en calorías es una fruta de elección, si se desea adelgazar, o si hay tentación de picar algo entre horas. Contiene quercetina, que es un flavonoide, lo que le otorga propiedades antioxidantes (protege a las células de los radicales libres disminuyendo el envejecimiento celular), antiinflamatorias, cardioprotectoras, neuroprotector, así como optimiza nuestra respuesta inmune, es decir, fortalece nuestro sistema inmunitario, aquí también interviene, y es importante tener en cuenta, el contenido en vitamina C. Mejora la salud bucodental. Algunos la consideran como un dentífrico natural, ya que regula el ph y mejora el estado de las encías. Y uno que me encanta: estimula la secreción de dopamina, que es un neurotransmisor asociado a la alegría. No consiste en comer compulsivamente manzanas, por supuesto, porque un exceso de dopamina tampoco es bueno. En el equilibrio está la virtud.

2.- Qué tipo de enfermedades previene?

Por lo comentado anteriormente, y su contenido nutricional, ayuda a prevenir obesidad, enfermedades digestivas, regula la diabetes tipo 2 y mejora el perfil lipídico, al reducir los niveles de colesterol. Protege de enfermedades neurodegenerativas, y mejora la salud ósea. Últimamente también se está estudiando su potencial en el cáncer, reduciendo algunos, como el de colon.

3.- Además, ¿tiene propiedades curativas?

Especialmente como tratamiento en los procesos diarreicos, por sus propiedades astringentes, provenientes de los taninos; y por la actuación de la pectina, que es la fibra soluble que ayuda a enlentecer el tránsito intestinal. Digamos que este sería el efecto más rápido que podríamos determinar de la manzana como propiedad curativa. En estos procesos, esta fruta se consume o rallada, o en compota. También como laxante para mejorar los estados de estreñimiento. En este caso, recuerdo, la manzana se comería cruda y con piel. Aparte, como ya se ha mencionado, tiene muchísimas propiedades y beneficios, y ayuda a prevenir diversos estados patológicos, o situaciones que comprometen el bienestar del paciente.

4.- ¿Se puede decir que es la fruta más saludable?

No me gusta catalogar con el más lo que sea, en este caso saludable, porque hay muchas frutas y verduras que tienen una enorme cantidad de beneficios también, pero es cierto que la manzana es una fruta muy saludable, con muchas propiedades, muy nutritiva, que podemos encontrar, debido a sus múltiples variantes, casi todo el año y que, aunque a veces la obviamos o pasa más desapercibida, porque hemos centrado nuestra atención en otras frutas, es un alimento muy completo, jugoso y muy sabroso.

5.- ¿Sus propiedades se encuentran más en la piel? ¿Es recomendable comerla con ella?

Ciertamente, en la piel encontramos parte de la fibra que aporta, ciertas vitaminas y algunos de sus fitoquímicos, como antioxidantes, por lo que si le quitamos la piel perdemos parte de esas propiedades. Animo a consumirla con piel, lavándola bien, por supuesto, con agua en abundancia y, si es posible, con unas gotitas de lejía alimentaria. Importante recalcar lo de alimentaria.

6.- ¿Es también de las frutas menos calóricas? ¿Estaría recomendada en cualquier dieta?

Ciertamente es muy poco calórica, tiene un alto porcentaje hídrico, pero aun siendo una fruta con muchos beneficios, su consumo no sería recomendable, o no sería pautado, en las dietas de todas las personas. Hay ciertos casos en los que es preferible reducir o evitar directamente su consumo, y no se les incluye en la dieta, como en la dieta FODMAP, baja en hidratos de carbono fermentables, causantes de síntomas digestivos en personas con sensibilidad en esa zona. Se limitan estos alimentos, entre los que se halla la manzana, y se irán reintroduciendo poco a poco, conforme mejore la sintomatología del paciente. Pero grosso modo, si no hay alteraciones de ningún tipo, podría formar parte de cualquier dieta.

7.- ¿Tiene alguna contraindicación? Hay alguien que no la pueda comer?

Aunque pensemos, quizá, como primera opción en los diabéticos, no sería el caso. La manzana, para empezar, tiene un índice glucémico bajo, por lo que es apta, pero además la manzana tiene más fructosa que glucosa. No obstante, y como es evidente, no por ello deberían consumir más de una al día. No se aconsejan para las personas con intolerancia a la fructosa y/o sorbitol, debido a su alta concentración en fructosa y su contenido en sorbitol. Tampoco se indica a personas con alergias a LTP. La LTP es una proteína contenida en ciertas frutas y vegetales. Se encuentra en mayor concentración en la piel que en la pulpa. Al ser resistente a cualquier tratamiento térmico, no existe la posibilidad de comer esta fruta ni siquiera cocinada. Puede derivar en anafilaxis, por lo que para estas personas está totalmente contraindicada.

8.-¿ Cuántas manzanas se pueden/deben comer al día?

Depende del tamaño de la manzana se podrían comer hasta dos, pero con una sería suficiente, como dice el dicho inglés con el que hemos comenzado la entrevista. Asimismo, con el gran abanico de posibilidades para elegir y variedad de frutas que hay en el mercado, es preferible combinar, o consumir otras frutas, así obtendremos mayores beneficios, gracias a sus diferentes propiedades, provenientes de fitoquímicos; y a un variado aporte de vitaminas y minerales. Así que con una manzana al día, estaría fenomenal.

9.- ¿Cocinadas, mantienen sus propiedades?

Con el calor se van a ver alteradas las concentraciones de vitamina C, que es termolábil, es decir, se ve afectada por el calor. Lo mismo sucede con algunos antioxidantes, u otras vitaminas, por lo que las propiedades derivadas de ellos se ven en cierta medida alteradas. Sin embargo, la fibra se ve inalterada.