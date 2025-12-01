Un mapa europeo revela cómo España puede modernizar su Sanidad en solo 36 meses

España podría acelerar la modernización de su Sistema Nacional de Salud (SNS) en apenas tres años si incorpora un conjunto de innovaciones ya aplicadas con éxito en otros países europeos. Esta es la principal conclusión del primer informe presentado por la Cátedra de Gestión Innovadora para la Salud (GIS), elaborado por expertos y expertas de la Fundación Economía y Salud, en el Congreso de los Diputados. El documento que traza un mapa estratégico a partir de las mejores prácticas de Austria, Chipre, Dinamarca, Estonia, Francia, Países Bajos y Portugal.

El estudio identifica reformas y herramientas —en ámbitos como gobernanza, digitalización, financiación y atención— que podrían replicarse en España con resultados medibles en eficiencia, coordinación asistencial y experiencia del paciente. La propuesta incluye además una hoja de ruta en tres fases diseñada para implementarse en un horizonte de 36 meses.

Expertos alertan: el SNS necesita eficiencia, digitalización y visión a largo plazo

Agustín Santos Maraver, José María Martín Moreno y Alberto Giménez Artés Fundación Economía y Salud

El acto fue inaugurado por Agustín Santos Maraver, diputado y presidente de la Comisión de Sanidad, quien subrayó los «retos estructurales del SNS» y la urgencia de reforzar eficiencia, financiación y humanización, en línea con las recomendaciones europeas.

Por su parte, Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación Economía y Salud, destacó el trabajo previo desarrollado por la entidad para «identificar mejoras relevantes en el sistema sanitario español» y situó este nuevo informe como «un paso decisivo» hacia la comparación internacional del SNS, que sintetiza aprendizajes clave se ocho países europeos.

El director de la Cátedra, José María Martín Moreno, definió el documento como un trabajo «coral e integral» basado en revisión documental, benchmarking, encuestas y consultas a expertos. El estudio identifica innovaciones transferibles al contexto español y, entre las tendencias con mayor impacto, el informe destaca el papel de la inteligencia artificial para mejorar la estratificación de riesgos y apoyar la decisión clínica, bajo una gobernanza rigurosa y sin sustituir el juicio profesional.

Después, los expertos y expertas responsables de las diez áreas analizadas —prevención, primaria, gestión hospitalaria, cuidados intermedios, coordinación sociosanitaria, digitalización, capital humano, financiación, seguridad del paciente y gobernanza— presentaron las principales conclusiones del análisis. Así, intervinieron Fernando R. Artalejo, Domingo Orozco, Luis Carretero, Manuel Mirón, José Ignacio Nieto, Jaime del Barrio, Mercedes Hurtado, Isabel Tovar, David Cantarero, Inmaculada Mediavilla y Mercedes Ortiz.

Principales hallazgos: hacia una gobernanza moderna

El informe propone impulsar una gobernanza orientada a objetivos apoyada en una planificación plurianual estable, siguiendo modelos consolidados en la UE. También plantea la creación de una autoridad técnica ligera para integrar redes asistenciales, mejorar la respuesta ante crisis sanitarias y garantizar la interoperabilidad real.

En financiación, recomienda avanzar hacia modelos de pago por valor y por episodio, como ya experimentan diversos países europeos. En digitalización, subraya que la interoperabilidad clínica y farmacológica debe ser un requisito imprescindible para la transformación del SNS, con estándares obligatorios y una cartera común de servicios digitales: carpeta de salud, receta electrónica avanzada, federación de imágenes, mensajería clínica segura y telemonitorización.

Una hoja de ruta con tres fases para implementar las innovaciones

El informe traza una agenda clara dividida en tres etapas:

1. Fase inicial

Aprobar estándares de interoperabilidad.

Definir pliegos tipo para compras sostenibles.

Seleccionar territorios piloto para redes integradas y telemonitorización.

2. Fase de despliegue

Establecer acuerdos marco Estado–CCAA.

Extender la telemonitorización a procesos trazadores.

Lanzar un plan de "hospitales verdes" con indicadores públicos.

3. Fase final

Evaluación independiente de resultados.

Consolidación de la cartera digital común.

Ampliación de redes integradas y compras conjuntas de tecnología y farmacia hospitalaria.

Un compromiso renovado con la mejora continua del SNS

A través de su comparecencia, la Cátedra GIS reafirmó en el Congreso su «compromiso con el análisis riguroso, el diálogo permanente y la mejora del sistema sanitario desde una perspectiva innovadora y humanista», como concluye la Fundación Economía y Salud.