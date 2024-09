«Nuestro objetivo es curar el lupus con las células CAR-T ‘‘terminator’’»

1. En el lupus el organismo se ataca a sí mismo. Pero, ¿qué sucede con el exceso de anticuerpos?

El problema no es tanto el exceso de anticuerpos, como la diana de esos anticuerpos. Los anticuerpos son soldados que nos defienden de agresiones externas, como bacterias y virus. El problema no es tener muchos soldados, sino que nos ataquen, que ataquen nuestros órganos, de forma similar a una guerra civil. Los anticuerpos que nos atacan se llaman autoanticuerpos y en el caso de la nefritis lúpica, atacan y destruyen los riñones.

2. ¿Cuál es su incidencia en España? ¿Va en aumento?

El lupus es una enfermedad rara y afecta a entre 2 y 20 personas de cada 10.000. En España no hay cifras claras, ya que no hay un registro nacional. No obstante, es muy posible que esté aumentando, dados los cambios poblacionales y el incremento en las últimas décadas del número de personas con mayor riesgo genético de desarrollarlo.

3. La mayoría de pacientes son mujeres. ¿Por qué?

El 90% de las pacientes son mujeres y esto se enmarca dentro del concepto más amplio de la predisposición genética, ligada en este caso a tener dos cromosomas X en vez de uno X y uno Y. No es un hecho específico del lupus: en general, las mujeres tienen más predisposición a la autoinmunidad, aunque el lupus es la enfermedad donde este sesgo es más llamativo.

4. Es una patología invisible para la sociedad. ¿A qué dificultades se enfrentan los pacientes?

Es una patología bastante invisible en España. El mundo actual de redes sociales puede darle visibilidad si algún famoso lo padece, como es el caso de Selena Gomez, que fue diagnosticada de lupus a los 20 años y 5 años más tarde, la nefritis lúpica le había destruido los riñones y precisó un trasplante renal. El nombre completo de la enfermedad es lupus eritematoso sistémico, porque puede afectar a múltiples órganos y sistemas. La enfermedad suele causar dolores, cansancio, pérdida de energía, así como múltiples problemas de salud derivados de la afectación de órganos. El término «eritematoso» refleja la hipersensibilidad al sol, que frecuentemente se manifiesta porque se pone la cara roja con exposiciones limitadas al sol. Para tratar el lupus hay que suprimir nuestras propias defensas que nos están atacando, por lo que el tratamiento consiste en inmunosupresores, es decir, fármacos que nos bajan las defensas, por lo que hay que tomar precauciones para disminuir el riesgo de infecciones.

5. Una de sus consecuencias graves es la nefritis lúpica refractaria. ¿En qué consiste?

Las pacientes pueden notar que se hinchan, que les duele la cabeza al subirles la tensión arterial y que orinan poco u oscuro (como coca-cola) por haber sangre en orina o espumoso, por haber proteínas en orina. Pero en ocasiones no notan nada y todo se descubre en un análisis de sangre o de orina. La consecuencia más dramática, en caso de no respuesta a tratamiento, es la destrucción de los riñones. Cuando ocurre el fallo renal, hay que hacer diálisis o, idealmente, un trasplante renal, como en el caso de Selena Gomez, a quien le donó el riñón su amiga la actriz Francia Raisa.

6. Están investigando por primera vez cómo combatir el lupus del riñón con terapia celular CAR-T. ¿Qué nos puede adelantar?

Hemos diseñado un ensayo con terapia celular CAR-T basado en tecnología académica española, en concreto, con un CAR-T anti-CD19 diseñado en el Idisna de la Universidad de Navarra. Este es un aspecto muy relevante porque su menor coste comparado con tecnologías de multinacionales permitirá el rápido acceso al tratamiento una vez aprobado. A principios de 2025 podremos ofrecer el ensayo a las candidatas cuya nefritis lúpica no responda a los tratamientos actuales.

7. ¿En qué consistirá?

Es una terapia celular avanzada. Se usarán células de las mismas pacientes, así que primero se saca sangre para aislar unas células defensivas, que se la llaman linfocitos T, y que se tratarán para generar las células CAR-T. En lenguaje coloquial, se les conferirán «superpoderes». En el lupus el problema es que algunas células defensivas, algunos linfocitos B, las células que producen anticuerpos, producen anticuerpos contra uno mismo, en vez de contra virus y bacterias. Estos linfocitos B rebeldes se llaman autoreactivos o autoinmunes. El superpoder que se les concede a células CAR-T es el de identificar a células B rebeldes. Las células B rebeldes tiene un marcador que se llama CD19. Las CAR-T para luchar contra la nefritis lúpica serán células CAR-TCD19. Estas células se infundirán a las mujeres de donde se obtuvieron y allí cumplirán su misión de «Terminator»: perseguir a las células B rebeldes hasta el último rincón del organismo donde estén escondidas para matarlas a todas y acabar con la enfermedad.

8. ¿Es seguro?

La terapia CAR-T se desarrolló inicialmente para matar linfocitos B tumorales, para lo que se usan protocolos más agresivos que los que vamos a usar en la nefritis lúpica, a fin de que sea un tratamiento más seguro.

9. De funcionar la terapia celular CAR-T, ¿podríamos hablar de cronificar la enfermedad?

El lupus y la nefritis lúpica son ya enfermedades crónicas que cursan a brotes. La idea de la terapia celular con CAR-T es curar la enfermedad. Que no haga falta tomar más medicación para mantenerla cronificada porque se ha curado.

10. ¿Alguna recomendación?

Podemos hacer poco para prevenir que ocurra, pero sí para minimizar el impacto negativo de la enfermedad. En general, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio a diario, no fumar, evitar la toma diaria o excesiva de alcohol y realizar una dieta mediterránea rica en frutas y verduras y limitando los ultraprocesados. Una vez desarrollado el lupus, interesa limitar la exposición al sol sin protección y, sobre todo, cumplir con el tratamiento y comunicar al personal sanitario cualquier posible efecto adversos sin suspender el tratamiento por nuestra cuenta ni utilizar pseudoterapias.