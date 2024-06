A punto de aterrizar una cápsula "made in Spain" que revolucionará los trasplantes de microbiota intestinal

Bacteroides, bifidobacterias y lactobacilos son algunos de los componentes de nuestra microbiota; unos cien billones de microorganismos de casi 1.000 especies diferentes. Su función: servir de barrera protectora e impedir la colonización de patógenos. Para ello, las distintas especies de bacterias presentes en este ecosistema complejo degradan y fermentan los sustratos que han escapado a la digestión en el intestino delgado.

Una dieta variada, rica en frutas y verduras y baja en productos ultraprocesados es indispensable para mantener la salud de nuestra microbiota. También un descanso adecuado, realizar ejercicio y hacer un uso responsable de los antibióticos que pueden destruir ciertas bacterias beneficiosas y permitir que otros patógenos colonicen su espacio y se multipliquen.

En ocasiones no es necesario abusar de ellos para que la microbiota se vea alterada. Así, un sistema inmune debilitado (no hace falta estar especialmente inmunodeprimido) y una infección pueden convertirse en una tormenta perfecta al tener que tomar antibióticos para erradicar los gérmenes patógenos.

Una de las consecuencias es la diarrea asociada a los antibióticos, que afecta entre el 5 y el 35% de las personas tratadas y se resuelve en unos días sin hacer nada. Sin embargo, algunas diarreas pueden ser más graves si se deben a la bacteria Clostridioides difficile. De hecho, la infección por Clostridium difficile es la causa más frecuente de diarrea infecciosa en pacientes hospitalizados.

Bien lo sabe Mari Carmen: «Ahora, a mis 70 años, estoy estupendamente, pero pasé una racha...». Todo empezó en enero de 2022, cuando «me diagnosticaron cáncer de mama. Entre marzo y junio estuve recibiendo quimioterapia. Después, tras un tiempo de descanso, me operaron, y luego me dieron radioterapia. Y de nuevo un tiempo de recuperación sin tratamiento y en diciembre siguiente estuve con quimio hasta el 17 de mayo: cuatro pastillas de día y otras cuatro de noche».

Mari Carmen y Elena Bereciartua .

Tras terminar con todo el tratamiento, Mari Carmen se fue a Palma de Mallorca, «allí pillé covid y se me rompió el tímpano durante el vuelo. Luego tuve una infección (una perforación del tímpano puede permitir que las bacterias entren al oído, causando una infección) y empecé a tener diarrea».

Mis hijas me animaron. Tras el cáncer y un tímpano roto, tomar las cápsulas no es nada»

Como no se le pasaba acudió a su médico y entró en un ensayo con MBK-01 junto con otros 91 pacientes adultos.

Se trata del primer medicamento biológico de microbiota intestinal «made in Spain» y el primero que está previsto lanzarse en Europa. Además, es el primero en el mundo para el tratamiento de la infección primaria y recurrente por Clostridium difficile y lo ha desarrollado Mikrobiomik, una compañía biofarmacéutica española que impulsa un enfoque terapéutico innovador basado en la microbiota intestinal.

Según las conclusiones del ensayo ICD-01 en fase 3, MBK-01 ha demostrado ser un 15% más efectivo en comparación con el tratamiento antibiótico fidaxomicina en la población general.

Las cápsulas son de 250 miligramos Mikrobiomik

También se ha observado que por cada recurrencia en el grupo de MBK-01, hay al menos dos recurrencias en el grupo tratado con fidaxomicina.

En los casos tratados con MBK-01 sin haber recibido antibióticos previos, se ha mostrado un beneficio clínico todavía mayor, lo que podría reducir la necesidad de suministrar antibióticos a este tipo de pacientes.

Aunque las guías actuales recomiendan el trasplante de microbiota fecal (TMF) solo para episodios recurrentes de la infección por Clostridium difficile, su uso se justifica por la alta probabilidad de recurrencia con más episodios y tratamientos con antibióticos. Esto concuerda con la etiología de esta infección recurrente y el mecanismo de acción del trasplante fecal, que restaura la homeostasis de la microbiota.

Además, MBK-01, cuyo lanzamiento en Europa está previsto en el primer semestre del próximo año, es fácil de administrar, ya que se presenta en cápsulas orales de 250 miligramos y solo requiere una única dosis de cuatro cápsulas.

«La infección por Clostridium difficile suele suceder en personas que han recibido tratamiento, sobre todo antibióticos, porque su flora se desequilibra, ya que queda arrasada por el efecto del antibiótico y sobreviven otras bacterias más resistentes a esos antibiótos. Estas al crecer causan esta diarrea muy líquida de día y de noche que puede ir desde tres hasta más de 20 deposiciones diarias», explica Elena Bereciartua, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Cruces, en Baracaldo, e investigadora de Biobizkaia.

Preguntada respecto a los probióticos, si serían suficientes o no en estos casos, Bereciartua explica que «no hay unas recomendaciones claras ni a favor ni en contra realmente. Y los comercializados son de unas pocas bacterias y hongos. Y en este caso, tras una diarrea que no se va por una infección por Clostridium difficile hace falta una variedad amplia para reponer la flora dañada».

«Sustituirá a los trasplantes de microbiota fecal al no necesitar sondas ni colonoscopias»

De ahí que sería necesario «el trasplante de microbiota fecal. Pues bien, el medicamento es precisamente eso, un trasplante de materia fecal, pero que tiene mejor acogida para los pacientes porque no es necesario someter al paciente a una colonoscopia o introducirle una sonda» nasogástrica.

En cambio, el tratamiento de Microbionik es el primer medicamento biológico de Europa basado en microbiota intestinal que se produce a partir de las heces de un donante sano. «En América se ha comercializado un producto parecido pero no para tratar la diarrea, sino para prevenir que vuelva a ocurrir tras haber sido tratado el paciente con antibiótico. Es decir, para recomponer la flora. Este producto, en cambio, trata y recompone la flora», detalla la doctora. Y podría incluso evitar, según el ensayo, el consumo de antibióticos.

Por todo ello, Bereciartua tiene «claro que este fármaco sustituirá a los trasplantes de microbiota fecal. Su elaboración es más segura y su forma de administrar también».

«Me daba un poco de reparo por pensar en lo que llevaban. Pero te aseguro que no tenían nada de sabor»

«Al principio, la verdad, me dio un poco de reparo pero por pensar lo que llevaban las cápsulas, aunque están tratadas. Fui a casa y las puse encima de la mesa. Estaban delante mis dos hijas. Me animaron: ‘‘Venga ama con todo lo que has pasado esto no es nada’’. Y eso hice, me tomé las cuatro cápsulas de una vez con bastante agua. Te aseguro que no tenían nada de sabor y no son muy grandes, porque se tragaban con facilidad».

Y desde entonces como asegura Mari Carmen «no ha vuelto a tener colitis y hasta voy mejor al baño. Antes iba tres o cuatro veces, ahora voy como un reloj». Un extremo si bien que como explica la médico «está por demostrar. Eso sí, los participantes del ensayo han trasladado que han tenido mucha sensación de bienestar al poco de haber tomado estas cápsulas».