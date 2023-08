Por qué me mareo cuando me levanto: estas son las causas

La mayoría de las causas del mareo no suelen ser graves y suelen tener un tratamiento sencillo. En esencia, un mareo se produce cuando no está llegando suficiente sangre al cerebro. Lo que puede suceder por varios motivos, como la deshidratación, la exposición a algunos químicos, la caída en los niveles de azúcar o por una insolación, por ejemplo. Se pueden producir, incluso, por presenciar alguna imagen a la que somos especialmente sensibles, como una herida abierta o la sangre.

En general, podemos decir que los mareos 'per sé' no son algo grave, sin embargo, pueden ser la manifestación de que hay algo que no marcha bien en nuestro cuerpo y que ha provocado una caída en la presión arterial. Pero, ¿Cuándo nos mareamos al levantarnos? ¿Qué es lo que lo no marcha bien cuando esto ocurre?, ¿Deberíamos preocuparnos?, (...) a continuación, exploraremos estas y otras muchas cuestiones relacionadas con este tipo de mareos bruscos y repentinos y cómo debemos afrontarlos:

¿Qué es realmente el mareo?

Desde el portal especializado en salud “MedlinePlus” explican que, en realidad, cuando hablamos de mareo estamos hablando de dos síntomas relacionados, pero diferentes: la sensación de mareo y la sensación de vértigo. La primera es la sensación de debilidad… como de flojera en las rodillas, sudor generalizado y frío en la nuca. Y el vértigo, por su parte, se refiere a la sensación de que todo a nuestro alrededor está en movimiento, lo que nos hace perder el equilibrio. Como explicábamos antes, estas dos sensaciones suelen ir de la mano y suelen apuntar hacia una bajada en la tensión arterial.

Aunque también es importante mencionar que los mareos pueden producirse por otros motivos más graves, como trastornos del ritmo cardíaco, accidentes neuronales, hemorragias internas o estados de shock. En estos casos más graves, los mareos suelen presentarse acompañados de otros síntomas como taquicardias, problemas de visión o trastornos del habla. Ni que decir tiene que, en caso de que tú o de que alguna persona de tu entorno presente alguno de estos síntomas, es importante que consultemos a un médico de inmediato.

Mareos y vértigo, ¿qué es cada cosa? larazon

Una vez que hemos explicado las posibles causas de los mareos, es el momento de explorar los motivos por los que nos mareamos cuando nos levantamos de golpe:

Las prisas no son buenas

¿A quién no le ha ocurrido que, cuando suena el timbre a la hora de la siesta, tenemos que levantarnos rápidamente para abrir la puerta? Estamos tan tranquilos en el sofá, y de repente, el corazón se nos acelera debido a la sorpresa y a las prisas por levantarnos. Y cuando hemos dado sólo tres pasos, experimentamos estas sensaciones de sudores fríos y desequilibrio tan inoportunas.

La razón por la que esto sucede es muy fácil de entender: Cuando nos levantamos de golpe, la sangre se dirige hacia donde más se necesita, que en este caso son las piernas. Esta acumulación de sangre que repentinamente ha viajado hacia las piernas provoca que la presión arterial general disminuya y que la cantidad de sangre que llega al cerebro se reduzca hasta el punto de ser insuficiente.

No es algo de lo que debamos preocuparnos en exceso, sobre todo cuando se da en personas mayores, porque son más susceptibles a ello. Aunque, si el problema se repitiese con frecuencia o si está acompañado de otros síntomas, como los que hemos comentado anteriormente, entonces debemos acudir a nuestro médico de cabecera para que nos procure un diagnóstico y, en caso de ser necesario, un tratamiento.

Las personas mayores suelen marearse más a menudo que las personas jóvenes Ryan McGuire Pixels

Algo que no hemos mencionado y que también debemos tener en cuenta es que los mareos pueden darse con más frecuencia cuando estamos tomando algunos fármacos que entre sus efectos secundarios cuentan con una alteración del volumen sanguíneo, como los diuréticos, los sedantes o los antidepresivos, por ejemplo.