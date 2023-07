¿Qué medicamentos no debes mezclar jamás con el ibuprofeno?

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más recetados del mundo y no es de extrañar. Entre las propiedades de este antiinflamatorio no esteroideo (ibuprofeno, naproxeno, celecoxib, etc.) destacamos su acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética (reduce la fiebre). Estas cualidades lo convierten en el fármaco perfecto para aliviar dolores moderados, como los de la menstruación o las cefaleas, así como para controlar la fiebre y combatir la inflamación derivada de algunas dolencias, como la lumbalgia.

Molécula de Ibuprofeno La Razón

Efectos secundarios del ibuprofeno:

El ibuprofeno se comercializa en diferentes presentaciones según la concentración del principio activo que contienen. Los formatos con dosis más moderadas de ibuprofeno están disponibles sin necesidad de receta médica. Esto, sumado a su efectividad a la hora de combatir los síntomas de algunas de las dolencias más comunes, hace que sea frecuente un uso indiscriminado y poco cuidadoso de este medicamento. Es por este motivo que, desde 2019, ya no se puede adquirir en la modalidad de los 600 gramos sin receta médica.

Además, el ibuprofeno (como cualquier otro medicamento) tiene contraindicaciones. Por ello, es importante leer las indicaciones del prospecto para evitar problemas. Estos efectos adversos pueden afectar al sistema digestivo, aumentar el riesgo de ataque cardíaco o cerebral, dañar los riñones, causar erupciones en la piel, edemas, reacciones alérgicas, fatiga, vértigos, alteraciones de la visión, disminución de plaquetas y glóbulos blancos o rojos, lesiones hepáticas, entre otros.

Medicamentos que no debes mezclar con ibuprofeno:

El ibuprofeno es un medicamento útil y efectivo para muchas dolencias, pero no es inofensivo. Debe ser tratado con cuidado y consumido con la debida guía de un profesional de la salud. Además de los posibles efectos adversos que son inherentes a la composición del propio medicamento, en ocasiones, el ibuprofeno, al relacionarse con otros medicamentos, puede generar otros efectos no deseados. De acuerdo con los prospectos de las marcas comerciales más vendidas en España, el ibuprofeno no debe mezclarse con:

Otros Antiinflamatorios no esteroides (AINEs) como la aspirina

Anticoagulantes

Antiagregantes plaquetarios (impiden la formación de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos) como la ticlopidina

Corticoides como la cortisona y la prednisolona

Codeína

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (contra la depresión)

Litio (utilizado para tratar la depresión)

Metotrexato (para tratar el cáncer y enfermedades inflamatorias)

Mifepristona (inductor de abortos)

Digoxina y otros glucósidos cardiotónicos (empleados en el tratamiento de los trastornos del corazón)

Hidantoínas como fenitoína (se emplea en el tratamiento de la epilepsia)

Sulfamidas como el sulfametoxazol y el cotrimoxazol (para el tratamiento de algunas infecciones bacterianas)

Diuréticos

Pentoxifilina (para tratar la claudicación intermitente)

Probenecid (para pacientes con gota)

Sulfinpirazona (para la gota)

Antibióticos del grupo de las quinolonas como el norfloxacino

Sulfonilureas como la tolbutamida (para la diabetes)

Tacrolimus o ciclosporina (utilizados en trasplantes de órganos para evitar el rechazo)

Medicamentos que bajan la presión arterial alta

Trombolíticos (medicamentos que disuelven los trombos)

Zidovudina (medicamento contra el virus del SIDA)

Antibióticos aminoglucósidos como la neomicina

Extractos de hierbas (del árbol Ginkgo biloba)

Ibuprofeno Dreamstime Dreamstime

Si ya estás en tratamiento con algún medicamento de la lista anterior, recuerda que debes tener cuidado al tomar ibuprofeno. No significa que todos los que tomen esta combinación de medicamentos vayan a tener problemas, pero la investigación farmacológica ha mostrado suficientes efectos adversos como para tener en cuenta la precaución. Por eso, consulta con tu médico antes de tomar ibuprofeno por tu cuenta.