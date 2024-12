Estas personas deberían tomar suplementos de vitamina D: la nueva recomendación de los expertos

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (US Preventive Services Task Force), un influyente panel de expertos independiente con financiación gubernamental, ha publicado un nuevo borrador de recomendación sobre la vitamina D. Y su veredicto va en contra de la moda actual.

La vitamina D es una hormona cuya principal función es el mantenimiento del metabolismo del fósforo y el calcio para asegurar una buena calidad del hueso. Por eso, en muchas presentaciones en formato de suplemento, la vitamina D se vende "reforzada con calcio" porque se considera que ambos compuestos son esenciales para la salud general, incluidos unos huesos fuertes y un sistema inmunológico saludable.

Sin embargo, la nueva recomendación es clara. Su orientación se basa en una revisión exhaustiva de las pruebas científicas existentes, cuyas conclusiones se exponen en un informe preliminar elaborado por este equipo especial. Y sus resultados desafían la creencia popular de que la suplementación con vitamina D, con o sin calcio, reduce el riesgo de caídas o fracturas óseas en adultos mayores saludables.

Un grupo nuevo de población no debería tomar suplementos de vitamina D

En lo que respecta a la prevención de caídas y fracturas, el nuevo borrador del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) recomienda no depender de los suplementos de vitamina D y el calcio en adultos mayores saludables, incluyendo por primera vez a los hombres de 60 años o más en su "desrecomendación".

En 2018, el USPSTF ya había desaconsejado el uso diario de pequeñas dosis de vitamina D (400 UI o menos) y calcio (1.000 mg o menos) para prevenir fracturas en mujeres posmenopáusicas. Pero la nueva actualización amplía esta recomendación para incluir a los hombres y elimina menciones a dosis específicas.

El Dr. Goutham Rao, miembro del USPSTF, subrayó que la vitamina D y el calcio siguen siendo fundamentales para la salud ósea y otros sistemas corporales. Sin embargo, afirmó que, incluso en altas dosis, no se observaron beneficios significativos en la prevención de caídas o fracturas.

Asimismo, estudios recientes, como uno publicado en 2022 en la New England Journal of Medicine, refuerzan esta conclusión. Este estudio, que incluyó a más de 25.000 adultos, no encontró una reducción en el riesgo de fracturas al consumir 2.000 UI de vitamina D3 al día durante cinco años.

¿Quiénes sí pueden beneficiarse del suplemento?

A pesar de estas recomendaciones, ciertos grupos de personas siguen necesitando suplementos de vitamina D y calcio, y pueden obtener beneficios al tomarlos. Entre ellos, se encuentran las personas con deficiencia severa de vitamina D, masa ósea baja, osteoporosis o condiciones que dificulten la absorción de nutrientes.

La Dra. Andrea Wong, de la Council for Responsible Nutrition, advirte que adultos mayores con dietas restringidas, exposición limitada al sol o tonos de piel más oscuros pueden enfrentar mayor riesgo de deficiencia. Para estas personas, la suplementación sigue siendo crucial.

Si nuestro objetivo es reducir el riesgo de caídas y fracturas, los expertos del USPSTF recomiendan adoptar un enfoque integral que incluya:

Ejercicio regular: Actividades como yoga, pilates, tai chi o entrenamiento de fuerza ayudan a mejorar el equilibrio, la fuerza muscular y la coordinación.

Detección de osteoporosis: Especialmente en mujeres mayores de 65 años, para tratarla y prevenir fracturas.

Pruebas de visión y audición: Detectar problemas sensoriales puede reducir el riesgo de accidentes.

Uso de dispositivos asistenciales: Bastones o andadores pueden brindar mayor estabilidad.

En invierno, se aconseja extremar precauciones al caminar sobre superficies mojadas o heladas y, en caso necesario, evitar salir de casa en condiciones climáticas adversas.

En conclusión, aunque la vitamina D y el calcio son esenciales para la salud general, no deben considerarse una solución para prevenir caídas o fracturas en adultos mayores saludables. En cambio, se debe priorizar un enfoque más holístico, que combine ejercicio, evaluaciones médicas regulares y hábitos diarios seguros. Si tienes dudas sobre tu ingesta de vitamina D o calcio, consulta a tu médico para personalizar tu estrategia de salud.

E borrador de la USPSTF está disponible para comentarios públicos hasta el 21 de enero, permitiendo que expertos y ciudadanos contribuyan al debate sobre este importante tema de salud pública.