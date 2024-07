«El tamaño del pene crea ansiedad en los hombres, pero con seis centímetros en erección vale»

Con más de 30 años de experiencia en Urología, la doctora Blanca Madurga ejerce como titular de esta especialidad en el Hospital Puerta del Mar (Cádiz) y es profesora asociada de la Universidad de Cádiz. Con ese bagaje a su espalda sabe de buena tinta que todo lo que rodea al pene y a la salud sexual masculina sigue siendo un tabú, de ahí que se haya lanzado a publicar «Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar» (Editorial Planeta), una obra cercana y seria de obligada lectura para no caer en la desinformación que pone en riesgo la salud.

¿Cómo ha cambiado la consulta de Urología en estos 30 años?

Cuando empecé era una rareza que una mujer fuera uróloga y a los pacientes varones les chocaba vernos sentadas en la consulta, pero ahora ya somos mayoría. En cuanto a las patologías, cada vez hay más problemas oncológicos porque vivimos más tiempo.

¿Los varones llegan mejor informados o incluso se ha empeorado?

En sexualidad masculina se mueve mucho dinero, con cremas mágicas, pociones y pastillas maravillosas... pero reina la desinformación, que resulta muy peligrosa para la salud física y mental. Los hombres llegan a la consulta cargados de miedos y complejos por culpa de fotos y vídeos que ven en la red. Hay una admiración desmedida por el falo y se cree que lo normal es tener un pene grande y firme. Eso genera desasosiego y traumas, pero el miedo al fracaso es lo más dañino que se le puede hacer al pene, pues da pie a una disfunción severa que puede llegar a cronificarse.

¿La disfunción está apareciendo antes?

Ahora veo más jóvenes con serios problemas sexuales basados en falsas expectativas sobre su pene. El origen es psicológico, pero puede acabar desencadenando disfunción eréctil orgánica. Hace falta más divulgación para hablar del tamaño y explicar que el sexo va más allá de la penetración.

¿El porno y las redes lo empeoran?

Sí. Los niños consumen porno desde edades muy tempranas y con mentes sin desarrollar. Cuando empiezan a tener relaciones sexuales sin información veraz, clara y realista, que debería llegar de sus padres, caen en la frustración y en la depresión.

¿El tamaño sigue siendo la gran preocupación de los hombres?

Sí, junto con la disfunción. Se sigue relacionando el tamaño con la virilidad y eso es capaz de potenciar o de minar la autoestima. Que el tamaño importa es verdad, pero solo hasta cierto punto. Cuanto más grande no tiene que ser mejor. Solo se necesita un pene de seis centímetros en erección para conseguir una penetración satisfactoria.

¿Fallar en la erección es el gran miedo?

Sí. En general, los hombres pasan una vergüenza horrorosa que aumenta si la pareja no muestra empatía y no entiende que eso le puede pasar a cualquiera. Eso puede hacer que sufrir un «gatillazo» sea el inicio de un estado de ansiedad mayor que provoca un círculo vicioso muy dañino. No hay que olvidar que la erección se inicia en el cerebro, no en el pene, por lo que el bloqueo mental puede echar por tierra todo.

¿El pene también envejece?

¡Por supuesto! Cambia porque tiene una estructura vascular que, al llenarse, provoca la erección. Con la edad se van depositando placas de ateroma y circula menos sangre, de ahí que las erecciones cuesten más y sean menos duraderas. Pero hay herramientas para que cuando se empiece con una disfunción leve se pueda frenar a tiempo.

¿Un consejo final?

Hablar de sexo con nuestros hijos con naturalidad y confianza. Y acudir al especialista. Los urólogos estamos curados de espanto. No nos vamos a reír ni asustar.