«Hay que perder el miedo a ir al urólogo antes de que sea tarde»

Según el sondeo realizado por Figus con Ipsos Digital entre hombres mayores de 45 años, solo cuatro de cada diez afirman acudir al urólogo al menos una vez al año. A pesar de que en España el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones y la tercera causa de muerte por cáncer por detrás del de pulmón y de colon, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la concienciación sobre la importancia de acudir al urólogo y hacerse pruebas para detectarlo de forma precoz no cala entre la población masculina española.

«En mi caso, y a pesar de estar informado y ser conocedor del tema, esperé y solamente cuando me asusté, decidí acudir al médico», explica Marcos Martínez, paciente con cáncer de próstata y trabajador del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gepac). «Hasta que no empecé a orinar sangre no acudí al urólogo. Finalmente, me diagnosticaron una hiperplasia y, más tarde, cáncer de próstata».

En el cáncer la detección precoz es fundamental, sin embargo en el de próstata es más importante si cabe debido a su prevalencia, a la posibilidad de progresión de manera asintomática y a que «permite que los tratamientos sean menos agresivos y tengan menor impacto en la calidad de vida del paciente», señala Asier Leivar, responsable de la Unidad de Urología del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, quien destaca que aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata o de mama deben de tener especial atención, ya que es un factor de riesgo importante.

Las técnicas más avanzadas

En el caso de Martínez, el seguimiento, las visitas periódicas que estaba realizando por un diagnóstico de hiperplasia y la tecnología de última generación permitieron el diagnóstico temprano del cáncer. «Me realizaron una biopsia fusión de próstata que acabo por confirmar el pronóstico. Si bien en un estadio no muy avanzado», cuenta el paciente.

Y es que, es en Urología donde más avances se han producido. Para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata el desarrollo tecnológico ha permitido que, con la biopsia fusión de próstata, se pueda conseguir un diagnóstico certero minimizando los efectos colaterales. «Con este nuevo procedimiento combinamos la ecografía con la imagen de la resonancia magnética multiparamétrica, que es la herramienta de imagen más avanzada, y podemos hacer un abordaje transperineal para tomar muestras de las zonas sospechosas y garantizar un diagnóstico certero sin los riesgos de infección por punción que había hasta la fecha», explica el Dr. Leivar.

Cirugía en urología VITHAS VITHAS

Este diagnóstico certero y temprano permitió a Martínez tener diferentes opciones de tratamiento. «Tras comentar con el Dr. Leivar las diferentes opciones y analizar el impacto que cada una de ellas podía tener en mi calidad de vida, opté por cirugía radical», comenta.

La Urología, por medio de la cirugía robótica así como de los láseres de holmio o el láser verde, ha logrado ofrecer tratamientos que mejor se adaptan a las necesidades, aumentando la supervivencia y teniendo un menor impacto en la calidad de vida del paciente.

«La Urología es la especialidad médica con la cirugía mínimamente invasiva por excelencia. Se han miniaturizado los instrumentos con el objetivo de minimizar sus secuelas», asegura el Dr. Leivar, quien cuenta con un equipo de urólogos de reconocido prestigio nacional e internacional que están especializados en cirugía robótica, cirugía mínimamente invasiva y laparoscópica. «Gracias a este equipo, prácticamente todas las intervenciones las hacemos con la mínima agresión al paciente y con los mejores resultados», asevera el especialista.

Otro de los escollos que se encuentran los especialistas es que tras el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata muchos pacientes dejan de acudir a sus revisiones y estas son esenciales para ver signos de recurrencia y detectar cualquier cambio en la salud prostática. Algo en lo que coincide Martínez desde su experiencia en Gepac. «Han pasado dos-tres años de la cirugía en los que las revisiones han sido frecuentes, se sienten bien y dejan de acudir y, cuando surgen problemas y vuelven a consulta, el diagnóstico ya no es tan favorable», explica.

Cirugía en urología VITHAS VITHAS

En cuanto a aquellos que dudan en visitar al urólogo, tanto Marcos Martínez como el Dr. Asier Leivar coinciden en que los hombres, en general, deben perder el miedo a acudir al mismo y afrontar con normalidad las pruebas médicas que se les planifiquen «sin hacer caso de mitos o tabús», continúa el paciente, fundamentalmente por el temido tacto rectal. «No es siempre necesario, y quizás es sobre lo que hay más miedo. Tenemos que verlo como una prueba más», señala, destacando que los hombres deben aprender de las mujeres a acostumbrarse a sus revisiones: «Debemos interiorizarlo y ser conscientes de que es importante», concluye.

Estudio gratuito

Coincidiendo con el mes de la salud del hombre, el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca realizará controles prostáticos de forma gratuita a todos los interesados que acudan al mismo el 22 de noviembre. Esta revisión, consistirá en un análisis de sangre que medirá el PSA y una encuesta sobre hábitos miccionales. Esta acción busca promover la visita al urólogo y la prevención del cáncer de próstata.