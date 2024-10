Tener apnea del sueño aumenta el riesgo de demencia, sobre todo en las mujeres

Dormir mal o no descansar por la noche se ha convertido en un problema de salud cada vez más habitual. Sin embargo, si eso se debe a un trastorno común, pero infradiagnosticado, como la apnea obstructiva del sueño no hay que dejarlo pasar, ya que contribuye al desarrollo de demencia entre los adultos, especialmente en las mujeres, tal y como sugiere un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, publicado hoy en la revista científica «Sleep Advances».

En concreto, los investigadores han llegado a esta conclusión al examinar datos de encuestas y exámenes cognitivos de más de 18.500 adultos para determinar el efecto potencial de la apnea obstructiva del sueño conocida o sospechada sobre el riesgo de demencia.

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno crónico del sueño caracterizado por episodios de interrupción o restricción de la respiración durante la vigilia. Se estima que entre 5 y 7 millones de personas sufren apnea del sueño en España, y eso tiene consecuencias graves para la salud a largo plazo, tal y como apuntan las investigaciones.

Para todos los adultos de 50 años o más, padecer apnea obstructiva del sueño o sus síntomas, se asoció con una mayor probabilidad de tener signos o un diagnóstico de demencia en los próximos años. Si bien la diferencia general en esos diagnósticos de demencia nunca superó el 5%, la asociación siguió siendo estadísticamente significativa incluso después de que los investigadores tuvieron en cuenta muchos otros factores que pueden afectar el riesgo de demencia, como la raza y la educación. Además, en todos los niveles de edad, las mujeres con apnea del sueño conocida o sospechada tenían más probabilidades que los hombres de ser diagnosticadas con demencia. De hecho, la tasa de diagnóstico de demencia disminuyó entre los hombres y aumentó entre las mujeres a medida que envejecían.

«Nuestros hallazgos ofrecen nuevos conocimientos sobre el papel de un trastorno del sueño tratable en la salud cognitiva a largo plazo a nivel poblacional tanto para mujeres como para hombres», asegura la primera autora, Tiffany J. Braley, M.D., M.S., neuróloga, directora del Centro de Esclerosis Múltiple/División de Neuroinmunología y cofundadora de la Clínica multidisciplinaria de fatiga y sueño para EM de la Universidad de Michigan Health.

Más en mujeres

Los investigadores afirman que aún no se conocen las razones de las diferencias específicas de sexo en el diagnóstico de demencia según el estado de apnea del sueño. Sin embargo, plantean varias explicaciones posibles. Por un lado, las mujeres con apnea del sueño moderada pueden tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y más probabilidades de sufrir insomnio, los cuales pueden afectar negativamente la función cognitiva. «El estrógeno comienza a disminuir a medida que llega la menopausia, lo que puede afectar sus cerebros», advierte la coautora Galit Levi Dunietz, Ph.D., M.P.H., profesora asociada en el Departamento de Neurología y División de Medicina del Sueño de la Universidad de Michigan. «Durante ese tiempo, son más propensos a sufrir cambios de memoria, sueño y estado de ánimo que pueden provocar un deterioro cognitivo. La apnea del sueño aumenta significativamente después de la menopausia, pero sigue estando infradiagnosticada. Necesitamos más estudios epidemiológicos para comprender mejor cómo los trastornos del sueño en las mujeres afectan su salud cognitiva».

Factores de riesgo

Además de la apnea del sueño, otros factores de riesgo modificables de demencia incluyen enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental, los cuales pueden verse exacerbados por la apnea del sueño no tratada. «Estos daños potenciales causados ​​por la apnea del sueño, muchos de los cuales amenazan el rendimiento cognitivo y el deterioro, resaltan la importancia del diagnóstico y tratamiento tempranos», asegura Braley, quien hace hincapié en que «la apnea obstructiva del sueño y la consiguiente privación y fragmentación del sueño también se asocian con cambios inflamatorios en el cerebro que pueden contribuir al deterioro cognitivo».

Tal y como advierten los investigadores, «el diseño de este estudio no puede probar completamente que la apnea del sueño cause demencia; eso probablemente requeriría un ensayo aleatorio, durante muchos años, para comparar los efectos del tratamiento de la apnea del sueño con los efectos de ningún tratamiento», reconoce el coautor Ronald D. Chervin, M.D. , M.S., director de la División de Medicina del Sueño del Departamento de Neurología de UM Health. «Como puede pasar mucho tiempo antes de que se lleve a cabo un ensayo de este tipo, los análisis retrospectivos como el nuestro, dentro de grandes bases de datos, pueden estar entre los más informativos de los años venideros. Mientras tanto, los resultados proporcionan nueva evidencia de que los médicos y los pacientes, al tomar decisiones sobre las pruebas de detección de la apnea del sueño y su tratamiento, deben considerar la posibilidad de que la apnea del sueño no tratada cause o exacerbe la demencia», concluye.