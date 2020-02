Los “incels” o la subcultura del odio a la mujer, ¿detrás de las últimas masacres?

En el año 2018, Alek Minassian de 25 años publicó en Facebook la siguiente frase: “¡La Rebelión Incel ya ha comenzado!”. Poco después, arrolló con una furgoneta a más de una veintena de personas en Toronto, Canadá, para luego darse a la fuga. El resultado fue diez personas muertas y 15 heridos en un ataque que fue considerado en principio un atentado terrorista, según las autoridades. Sin embargo, poco o nada tenía que ver con un acto de este tipo, aunque lo que había detrás es igual de terrorífico.

Los “célibes involuntarios”

Un grupo que se autodenomina de esta forma y que culpa y ataca a las mujeres por no querer mantener ningún tipo de relación con ellos. No es un termino nuevo, de hecho, existe desde 1993, cuando una mujer queer acuñó esta definición para referirse a aquellas personas que no encontraban pareja por su físico. Buscaba crear así una comunidad de apoyo entre ellos. No obstante, a partir del año 2014, este terminó derivó a una connotación de odio, alcanzando dimensión pública en el año 2014 con Elliot Rodger.

“Me he visto obligado a soportar una existencia de soledad, rechazo y deseos insatisfechos, y todo porque las chicas nunca se han sentido atraídas hacia mí. Ellas dieron su cariño, sexo y amor a otro hombres, nunca a mí. Todavía soy virgen, ni siquiera he besado nunca a una chica”. Autodenominado como incel y con tan solo 22 años, Elliot llevó a cabo una matanza en el campus universitario de Isla Vista, California, en el año 2014. Mató a seis personas y posteriormente se suicidó. Al igual que Alek Minassian, dejó un aviso previo en forma de vídeo, explicando las causas que le llevaron a hacer este terrible acto, evidentemente culpando a las mujeres. Su acción y su discurso le convertirían en un ídolo dentro de esta subcultura violenta y cruel hacia las mujeres.

Y los expertos lo consideran un problema cada vez más grande. Dentro de este movimiento aparecen terminos como “Chads” y “Stacys”, términos que utilizan los canadienses para referirse a los hombres y mujeres atractivos que no tienen problemas para mantener relaciones sexuales o amorosas. En la web utilizada por estos “incels”, llamada Racked, se atreven incluso a establecer un esquema con los diferentes tipos de mujeres, en función de su cuerpo.

Por ejemplo, las “Stacys” se caracterizan, y cito literalmente, "por tener cuerpo curvilíneo, grandes tetas y culo que dan a los hombres erecciones instantáneas”. Por otro lado, las “Beckys” son aquellas que "utilizan ropa holgada para ocultar tetas pequeñas o culo plano y que tienen la necesidad de llevar pantalones de yoga súper ajustados para obtener algunas miradas”. Lo más terrible es que se refieren a las mujeres como “femoides”.

Patrick Crusius, también es considerado un asesino guiado por esta corriente. Por si no lo recuerdan, Patrick cometió una masacre en un centro comercial Walmart de El Paso, en Texas, en el año 2019. Si bien, en un principio, se alegaron motivos de racismo y xenofobia, se acabó descubriendo que detrás de esto había cierta inspiración en los “incels”. Su tiroteo, el octavo más mortífero en la historia de los EE UU acabó con la vida de 20 personas e hirió a otras tantas, antes de entregarse a la policía.

De hecho, no solo Patrick, sino que de las diez masacres más grandes en Estados Unidos de este tipo fueron cometidos por hombres que tenían historial de violencia de género. Por lo que el trasfondo podría encontrarse en el seno familiar.

El nacimiento de esta subcultura va directamente ligada a internet. De hecho, la plataforma Reddit decidió prohibir los grupos de este tipo, que ya contaban con más de 40.000 usuarios, en los que hacían actos de apología de la violación y violencia desmedida contra las mujeres. Las palabras de desprecio, insultos y amenazas se convierten en ´lo habitual dentro de estas plataformas incels. Algunos autores como David Futrelle, insiste en que este movimiento es una respuesta extrema al feminismo de la última década.

De cualquier forma, estos grupos están mostrando un gran crecimiento en redes y buscan desembocar en el supremacismo masculino.

El tiroteo de Alemania

Durante esta madrugada, Peter Bauth ha cometido una masacre en Alemania, con claro trasfondo de ideología de extrema derecha en el tiroteo. Once personas muertas, entre ellos el tirador. Todo ocurrió cuando Bauth entró en un bar de “shishas”, frecuentado por inmigrantes, y abrió fuego indiscriminadamente.

Posteriormente, el hombre de 43 años fue encontrado muerto junto al cadáver de su madre. Por el momento, la investigación continua, pero no hay pruebas que demuestren que anteriormente cometiese actos racistas o publicase en redes temas de este tipo. Algo que alimenta la explicación a que haya sido un caso “incel”.