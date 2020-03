España ya supera la barrera de los 1.000 fallecidos por coronavirus

España ya ha superado la barrera de los 1.000 muertos por el SARS-CoV-2. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado que en total son 1.002 las víctimas mortales, 235 más que ayer. “Aunque estamos tratando de dar las mayores garantías de supervivencia, esto es una realidad sobre todo en los grupos de riesgo”, ha lamentado Simón. El 52% de los casos positivos notificados al Ministerio de Sanidad son hospitalizados. En total hay 1.542 pacientes ingresados por coronavirus, 1.141 de ellos en estado grave en las Unidades de Cuidados Intensivos. La estancia media en las UCiS para lo enfermos de Covid-19 es de 28 días y las altas se van dando, por tanto, a cuentagotas. E la Comunidad de Madrid se han dado 6.

Estos datos, los de fallecidos y hospitalizados, son los que hay que tener en cuenta para valorar el avance de la epidemia en España. Tal y como ha reconocido el director del Centro de Alertas Sanitarias “en algunas comunidades la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. De los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio no se pueden reportar y no tenemos una idea muy objetiva. Se están haciendo estudios para conocer esta realidad. Es muy probable que los datos infravaloren la transmisión total”. Por eso, los datos de contagios totales que ofrece cada día el Ministerio de Sanidad son tan solo estimaciones. Según el último balance, los casos ascienden a 19.988, 2.833 más que ayer, lo que supone un incremento en la curva del contagio del 16,5%, menor que el 25% registrado el jueves y “en consonancia con los días anteriores”.

Mayor letalidad en España

Sobre el alto porcentaje de letalidad en España comparado con otros países como Alemania, que con más de 11.000 casos solo cuenta con 20 fallecidos, el Ministerio de Sanidad nos sabe dar una razón. “Los equipos técnicos estamos focalizados en dar una respuesta, estamos tratando de entenderlo”. Enla próxima semana los equipos de Salud Pública de los países europeos se reunirán y “quizá se pueda arrojar algo de luz”. El protocolo establecido por Sanidad para los fallecidos prohíbe a los familiares verlos, no porque se crea que pueden seguir infectando. “Es una cuestión de evitar aglomeraciones para evitar lo que sucedió en tres provincias del norte del país a causa de un velatorio. No podemos dejar que los funerales se conviertan en puntos de diseminación porque implican contacto físico muy estrecho".

Situación en las UCIS

El mayor problema que enfrenta España en la gestión de esta epidemia es la saturación de los hospitales y de las Unidades de Cuidados Intensivos en determinadas comunidades como Madrid. “No se puede generalizar. Sí es cierto que hay algunas unidades asistenciales bajo un estrés cercano al límite. También se están poniendo muchas medidas tanto gestores autonómicos como ministeriales para solventar estas situaciones. No es generalizable. De los detalles individuales no tenemos información, aunque sí oímos lo mismo que todo el mundo y nos preocupa”, ha aclarado el director del Centro de Alertas Sanitarias. Preguntado sobre las informaciones que aseguran que en ciertas UCIS se está dejando de intubar a los menores de 65 años por falta de losgística, desmentidas ya por el gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, Simón se limitó a decir que "la gestión de pacientes en UCI ya tiene habitualmente criterios restringidos, obbviamente más laxos que ahora. En algunas UCIS concretas hay situaciones por la sobrecarga que se tienen que hacer más restrictivos. El Ministerio coordina para establecer unos criterios de acceso lo más homogéneo posible”.