Los pacientes con coronavirus dejan de ser contagiosos a los 11 días

Los pacientes con coronavirus dejan de infectar a otras personas once días después de estar enfermos aunque sigan dando positivo en los test, según un estudio. Investigadores del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y la Academia de Medicina examinaron a 73 pacientes con coronavirus y concluyeron que las personas infectadas empiezan a ser contagiosas dos días antes de presentar síntomas. Los pacientes seguían siendo contagiosos entre siete y once días después de presentar síntomas del covid-19, incluidas fiebre y tos fuerte. Pero al décimoprimer día, los investigadores no hallaron rastro del virus en los cultivos, según el Daily Mail, incluso en aquellos en los que los test seguía dando positivo.

Los autores del estudio aseguran que “basándose en los datos recogidos desde el inicio de la pandemia, el periodo infeccioso en individuos sintomáticos empezaría dos días antes de la aparición de los síntomas y persiste entre siete y diez días después”.