Top productos naturales y gourmet

Cada día somos más conscientes de la relevancia de todo lo que tomamos, ya sean alimentos, medicamentos o incluso agua. Es muy importante cuidar todos los productos que entran en nuestro cuerpo: de ello depende nuestra salud y la de los que nos rodean.

Sabemos que estudiar cada alimento, cada producto que toca nuestra piel y cada artículo que compramos puede ser demasiado. Por eso te traemos una guía con los mejores productos naturales y gourmet para cuidar tanto lo gastronómico como nuestra salud. Y en referencia a la salud hemos incluido también a dos profesionales que están aportando mucho con su trabajo.

Así, en esta guía comenzamos dándote a conocer la cerveza artesana más destacada, una marca de agua muy especial y los mejores embutidos ecológicos. También podrás conocer un laboratorio dermocosmético que apuesta por lo natural, la mejor parafarmacia online y un modelo de farmacia centrado en el cliente. Por último, para acabar con un punto dulce, podrás conocer también las delicias de la repostería creativa y de unos mazapanes con tradición e historia.

Para empezar presentamos a Bodecall, una empresa creada por y para apasionados de la cerveza artesanal.

BODECALL

Nuestro negocio se compone de dos partes. Una parte de distribución local para hostelería, con servicio a toda Málaga y provincia, y otra de venta online, que lleva funcionando desde hace más de diez años.

Cada vez tenemos más clientes particulares, aunque nuestros servicios se orientan al cliente profesional. Nuestro catálogo incluye una enorme variedad de marcas y hacemos hincapié sobre todo en la cerveza artesanal nacional, como Dougall’s, La Quince, Basqueland o Zeta.

Con el tiempo nos hemos ido diversificando y, además de dedicarnos a la venta y distribución de cervezas craft, organizamos eventos que tienen lugar en bares de nuestros clientes, como visitas de maestros cerveceros y catas de cerveza. También

solemos participar en numerosos festivales de cerveza, damos apoyo logístico a negocios locales e impartimos cursos de formación cervecera a camareros.

En Bodecall nos apasiona todo lo relacionado con el mundo de la cerveza y siempre intentamos ofrecer el mejor servicio y lo mejor de nosotros mismos.

www.bodecall.com

info@bodecall.com

Telf: 34 637885556

Para continuar, hablaremos sobre Agua en Caja Mejor, un proyecto sostenible con el objetivo de proteger el medio ambiente.

AGUA EN CAJA MEJOR

Agua en Caja Mejor es en la actualidad la mejor alternativa de agua envasada.

Es un proyecto innovador que ha surgido a raíz de un estudio inspirado en el mercado sostenible, que se ha implementado en España con el objetivo de transformar el consumo del agua embotellada en un hábito más ecofriendly.

Al beber Agua en caja no sólo se contamina menos, sino que además se contribuye a la reforestación. La empresa ha firmado un acuerdo para aportar el 10% de sus beneficios a la fundación Plant for the Planet; Incluso, si compartes una foto en las redes sociales con el agua y el hashtag #PlantaTuCaja, estarás plantando un árbol a tu nombre.

Somos el agua natural mineral más sostenible del mercado, certificados por la FSC y por Carbón Neutral. El 94% de nuestros envases provienen de recursos de origen vegetal.

www.aguaencajamejor.com/

hola@aguaencaja.com

Telf: 910 423 897

Presentamos ahora a BLANCAFORT BIO ORGANIC, una empresa pionera en el mercado Español de Embutidos Orgánicos.

BLANCAFORT

Blancafort Foods es una empresa familiar centenaria dedicada a la elaboración de embutidos y ha sabido mantener la calidad de antaño y anticiparse a las necesidades de los consumidores del presente.

En el año 2000 presentamos BLANCAFORT BIO-ORGANIC, fuimos PIONEROS en España en la elaboración de una gama de embutidos ORGÁNICOS, entendimos que teníamos que contribuir a una alimentación más sana; sin aditivos sintéticos, sin antibióticos ni organismos genéticamente modificados. Una alimentación más sostenible y respetuosa con el bienestar animal y la naturaleza, y con productos elaborados de forma artesanal, recuperando los sabores auténticos y originales.

Producimos una amplia gama de productos cárnicos elaborados de los que destacamos en especial nuestro Bacon, Jamón Cocido, Pavo y Lomo. Elaborados con materias primas cuidadosamente seleccionadas y LIBRES DE ANTIBIÓTICOS, SIN GLUTEN y SIN LACTOSA.

Fuimos los primeros y seguimos innovando. Este año con la TECNOLOGÍA IQF (Individual Quick Frozen) DE CONGELADO RÁPIDO INDIVIDUAL podemos ofrecer también los toppings BIO para preparación de pizzas, ensaladas....

Y avalado por la certificación IFS que es garantía máxima de que todos nuestros procesos cumplen con la mayor exigencia posible dentro de la industria de alimentación.

www.blancafortbioorganic.com

info@blancafortfoods.com

Telf: +34 938 717 852

Entrando en el mundo de los cuidados queremos presentar a Laboratorios Phergal, que desde su origen se han centrado en ofrecer productos únicos con ingredientes de origen natural.

LABORATORIOS PHERGAL

La tendencia a los productos naturales en el sector de la dermocosmética ha aumentado en los últimos años, haciendo que sean más las marcas que aprovechan los beneficios de la naturaleza. Desde su origen en 1984, Phergal Laboratorios ha conservado la misión de trabajar para ofrecer los productos más eficaces, innovadores y seguros del sector, formulando con ingredientes de origen natural certificados.

Phergal Laboratorios cuenta con diversas líneas de productos únicos con certificación Ecocert®, entre las que se encuentran: e’lifexir® Baby Care, tratamientos específicos para el cuidado de la piel del bebé; Dr.Tree®, línea de cuidado corporal para toda la familia; e’lifexir® Natural Beauty, reductores corporales, y cuidados específicos para el cabello como la Línea Camomila de ClearéInstitute® o, su icónica marca Naturtint®.

Estas líneas son el resultado de un largo proceso de investigación, donde se combinan los ingredientes naturales y orgánicos más específicos, con los más avanzados métodos de fabricación farmacéutica, reduciendo el potencial alérgico y probando dermatológica, clínica y pediátricamente, para asegurar que cuidan la esencia y belleza de cada persona.

La compañía 100% española, fabrica en sus propias instalaciones que, año tras año, mantienen la máxima garantía farmacéutica certificada: GMPs, ISO22716, ISO9001 y Ecocert.

www.phergal.com

info@phergal.com

Telf: +34 91 675 4239

Calle Hierro 72, 28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid)

La gente de Farmaciamarket nos resuelve algunas dudas sobre su tienda online, en la que se pueden encontrar distintos productos de parafarmacia.

FARMACIAMARKET

Farmaciamarket es una farmacia online con servicio Online los 365 días al año las 24 Horas al día que nace en el año 2012 y con más de 150.000 clientes activos que surte de productos de cosmética online premium con marcas líderes del marcado como Caudlalie, Lierac o Endocare.

¿Cuándo me llegará el envío?

Con un servicio muy cuidado de transporte gracias a partner logísticos como MRW, Correos Express o Gls con una amplia red de reparto en España y en toda el continente europeo.

¿Cómo Podré Pagar mi pedido?

Permitimos Varias Modalidades de pago seguras desde pago con tarjeta, Pago con transferencia, pago con PayPal e incluso pagar al recibir o pago contra reembolso todos ellos bajo en un entorno de seguridad máxima para protección de datos de usuario en todo momento.

¿Cuándo me llegará el pedido?

Disponemos de un amplio stock de referencias así como de las últimas novedades del mercado, Al trabajar con stock real tienes asegurado tu pedido cumpliéndose el reparto en 24-48 horas si las circunstancias lo permiten.

¿Podré devolver mi pedido si no lo quiero?

Podrás devolverlo en todo momento ya que tienes 15 días para hacerlo.

Llevamos más de 8 años ya trabajando con la satisfacción general de todos nuestros más de 150.000 clientes y seguimos trabajando día a día para mejorar.

www.farmaciamarket.es

En el terreno de la salud queremos hablar también de la Farmacia Ronda de Triana, que se centra en la atención personalizada y asistencial.

FARMACIA RONDA DE TRIANA: Escuela de Salud

Nuestro principal objetivo como sanitarios es ofrecer un modelo de farmacia asistencial basada en la atención personalizada. Nos encargamos de que cada consulta en el mostrador vaya siempre acompañada de un consejo farmacéutico y, en muchos casos, de derivación al médico.

Para ello tenemos como herramienta de trabajo una amplia cartera de servicios que cubren diferentes necesidades de la población: control de riesgo cardiovascular, sistema personalizado de dosificación, análisis clínicos, nutrición, dermofarmacia, etc.

Como Escuela de Salud apostamos por la formación, impartiendo talleres teórico- prácticos de distintos temas de actualidad en el ámbito sanitario. Ofrecemos estos talleres de forma gratuita, tanto a nuestros clientes como a diversos centros educativos y otros colectivos. Todos nuestros talleres formativos tienen una gran aceptación porque aportan a los asistentes información muy valiosa y práctica.

Farmacia Ronda de Triana no es sólo un establecimiento sanitario para la dispensación de medicamentos, es un punto de referencia cercano y de confianza para informar a la población y ofrecerles un servicio excepcional.

Prueba de ello es nuestro compromiso actual ante la situación del brote epidémico por coronavirus COVID-19. Nuestro objetivo es informar adecuadamente con fuentes fiables y desmentir bulos que están causando alarma social. Así como también recomendar medidas higiénicas de prevención adecuadas.

www.farmaciarondadetriana.com

farmaciarondadetriana@gmail.com

Telf: 954 33 45 81 / 684 12 28 72

C/Ronda de Triana, 31

facebook: @farmaciarondadetriana

Tuvimos también la oportunidad de entrevistar a la gente de Dulcesol, una marca de pastelería y bollería con una amplia variedad de productos.

DULCESOL

Los orígenes de Dulcesol, marca que lidera el mercado en España en la categoría de pastelería y bollería, se remontan a principios de los años 50s cuando Antonio Juan y su mujer Victoria Fernández pusieron en marcha un negocio familiar dedicado, en un primer momento, a elaborar y vender pan. Con un porfolio de más de 200 referencias, Dulcesol engloba distintas categorías de productos de bollería, pastelería y pan. Actualmente la marca está presente en cincuenta países de los cuatro continentes y ofrece cada año innovaciones en las distintas categorías para ofrecer productos de mayor calidad, más saludables y nutritivos.

Dulcesol cuenta con dos grandes líneas de producto: el pan, en el que se puede encontrar las gamas de pan de molde, panes especiales, panes tostados, pan Burger y Hotdog, todo ello por supuesto con numerosas variedades; y la pastelería - bollería con su línea tradicional, los branducts, que son productos con marca propia como los Soles o los Doracaos, y su línea más exclusiva Dulcesol Black. Esta última, engloba los lanzamientos premium de la marca como los macarons , el Angel Cake, el primer pastelito 3D realizado a gran escala o los muffins de cacao, de cereales y semillas o con pepitas de chocolate.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Dulcesol es una marca que celebra la cotidianidad y los momentos familiares. Por eso, su foco son las familias pero con un perfil actual y moderno.

Uno de los pilares más importantes dentro de la filosofía de Dulcesol se basa en invertir, innovar y desarrollar mejoras continuas en sus proyectos. Las investigaciones que realizan nuestros equipos han dado como resultado nuevos proyectos que en este 2019 han puesto el foco en el envasado. De esta manera, Dulcesol acaba de lanzar su nueva línea sin azúcar con un envase sostenible y más respetuoso con el medio ambiente, que reduce en un 80% el uso de plástico y puede reciclarse en el contenedor azul de papel.

www.vickyfoods.es

Para terminar, queremos presentar a Mazapanes Barroso, con una experiencia artesanal de más de un siglo a sus espaldas.

JOSÉ BARROSO. MAZAPÁN DE TOLEDO: Artesanía, Tradición y Calidad desde 1890

Con una trayectoria que se inicia a mediados del siglo XIX, cumpliendo en el inicio de esta nueva década 130 años, elaborando dulces manjares para los paladares más exigentes y sibaritas, generación tras generación, Mazapanes Barroso ha sabido conservar el arte del buen hacer del mazapán del que son maestros artesanos. Para ello siguen el antiguo legado familiar con las técnicas más tradicionales heredadas de sus ancestros, tanto en procedimientos de fabricación como en calidad de sus materias primas.

Siempre con la misma vocación, dedicación y artesanía que en sus comienzos hace más de un siglo, habiendo sido reconocido como el mejor fabricante de mazapán en el 2019 en la IV edición de los premios Gastro&Cia. Próximamente estarán en la 34 Edición SALÓN GOURMETS – Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad en Madrid.

Mazapanes Barroso ofrece una amplia gama de productos, con una gran diversidad de sabores y texturas siendo su base la masa de mazapán conjugando el buen hacer del mazapán con el buen saber de sus consumidores conformando así el secreto de su éxito con la tradición, artesanía y calidad que les precede.

www.mazapanesbarroso.com/

pedidos@mazapanesbarroso.com

Telf: 925353149