Muere un español de 67 años tras despeñarse varios metros en el Carlit, un pico de los Pirineos

Un ciudadano español de 67 años ha fallecido en la tarde de este jueves 21 de agosto mientras practicaba senderismo en uno de los picos de los Pirineos, en el pico Carlit (2.921 metros). La policía francesa nada ha podido hacer por salvarle la vida.

El hombre, según ha informado la Gendarmería francesa y han informado varios medios de comunicación galos, falleció tras despeñarse varios metros cuando practicaba el ascenso del Carlit por la ladera este a primera hora de esta tarde.

Tras el incidente, fue la pareja del hombre quien contactó con los servicios de emergencias alrededor de las 13:00 horas. Cuando un pelotón de la Gendarmería llegó al lugar, el hombre ya estaba "en aparente estado de muerte", según recogen medios como Le Figaro.

No es la primera muerte de un excursionista español que se cobran los Pirineos en los últimos años. En septiembre del año pasado otro español de la misma edad falleció en circunstancias similares en la misma zona, cuando resbaló, se salió del camino y cayó unos 50 metros ladera abajo.

Esta misma semana, una pareja de madrileños sufrió otro percance en la zona cuando fueron alcanzados por un rayo mientras hacían senderismo en la región conocida como el ballon de la Gelà, en Aragnouet. La mujer estaba en estado grave.