Top mundo jurídico

Todos sabemos de la importancia de contar con un profesional cuando se trata de abordar asuntos legales. Tener un buen abogado de nuestro lado puede marcar la diferencia y ayudarnos a salir airosos de distintos problemas y situaciones.

Para este artículo hemos hablado con los mejores profesionales del mundo jurídico y la abogacía. Les hemos preguntado sobre cómo se enfoca desde el sector la actualidad en la que todavía vivimos bajo los efectos de la pandemia del COVID-19 y su repercusión, no solo sanitaria, sino también social y económica.

Nos hablan de temas tan importantes como los divorcios, las cláusulas IRPH, el derecho internacional, la defensa de consumidores y usuarios, el derecho inmobiliario o el derecho bancario.

Para empezar, entrevistamos a Cynthia Favero Ballesteros, Socia directora de la boutique legal Favero & Kolschinske.

FAVERO & KOLSCHISKE

FAVERO & KOLSCHISKE surgió como boutique legal dirigida a clientes exigentes que requieren de un servicio personalizado que cubra todas sus necesidades jurídicas personales y empresariales, que pretendan la solvencia profesional, el servicio y la atención permanente de las grandes firmas, pero que no desean encargar sus asuntos a grandes estructuras despersonalizadas.

Los socios atendemos personalmente a los clientes, y estamos siempre disponibles. Somos conscientes de que los clientes de alto standing desean el contacto directo y no la delegación de su atención y proceso en abogados contratados con inferior cualificación.

Dada nuestra especialización en derecho internacional, manejamos a diario el factor extranjero dentro del derecho civil, que genera una dificultad añadida que muchos Despachos españoles no saben resolver: Divorcios en España o en el extranjero, entre personas de distintas nacionalidades, y cuyos efectos pretenden hacerse valer en España o en el país de origen de uno de los cónyuges; contratos celebrados en un país y cuyo cumplimiento es en otro distinto; personas que al fallecer dejan propiedades repartidas por el mundo son un ejemplo de las numerosas situaciones que nuestros clientes viven a diario y que encuentran solución jurídica en FAVERO & KOLSCHINSKE.

Nuestro manejo del derecho procesal hace que nuestra especialidad sean los retos y la gestión de situaciones de crisis. Nos encanta ganar . El éxito de que la balanza se incline a nuestro favor está en la forma de plantear las estrategias.

En el despacho Reigía Vales Abogados se centran en un seguimiento exhaustivo de cada caso, siempre tratando de fomentar el derecho preventivo y la mediación.

REIGÍA VALES ABOGADOS

Reigía Vales Abogados, es un despacho multidisciplinar con profesionales altamente cualificados que brindan un servicio personalizado y una asistencia jurídica completa.

Con sede en Madrid (España) y Brasilia (Brasil), ofrece a sus clientes un equipo de abogados formados específicamente en cada área de especialidad y que conocen en profundidad los últimos cambios legislativos.

El despacho está liderado por Marcela Reigía Vales, fundadora de la firma, quien desarrolla su actividad profesional en el ámbito del derecho civil, con especialidad en derecho de familia (divorcios y separaciones), mercantil y administrativo. Además, cuenta con una alta experiencia en derecho procesal, gestionando la dirección letrada de diversos procesos nacionales en todas las instancias y en arbitrajes nacionales e internacionales.

La firma Reigía Vales Abogados, se caracteriza por el exhaustivo estudio y seguimiento de cada asunto. Esto es clave para dar un servicio satisfactorio a nuestros clientes, fomentando el derecho preventivo y la mediación. Gracias a una avanzada metodología e innovador sistema de gestión el despacho se ha adaptado a los tiempos que corren, con una alta calidad y servicio personalizado.

Su principal objetivo: Que nuestros clientes se sientan más tranquilos, al dejar su asunto en nuestras manos.

José Baltasar Plaza, CEO de Bufete Rosales, nos cuenta la trayectoria y servicios del despacho de abogados que lidera.

BUFETE ROSALES

Bufete Rosales nació con mi inicio como abogado ejerciente en 1984, pasando por varias etapas hasta el día de hoy. Siempre hemos sido defensores de la Justicia, de la verdad y de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y siempre hemos defendido al consumidor contra los abusos del sistema y de la banca, en particular.

Los servicios que ofrecemos son, fundamentalmente, derecho bancario, derecho concursal, derecho societario, derecho civil y derecho penal económico.

Somos especialistas en la defensa de los derechos e intereses de los afectados por productos tóxicos bancarios a nivel nacional (consumidores y usuarios). Tenemos más de 20.000 sentencias favorables a los intereses de nuestros clientes, que son consumidores, autónomos y empresarios.

Los signos diferenciadores de nuestro despacho son: la experiencia de nuestro equipo profesional (llevamos más de 30.000 sentencias ganadas a la banca), el trato personal y directo con nuestros clientes, el hacer depender nuestros honorarios del resultado del pleito o asunto encomendado y el trabajar en todo el territorio nacional (despachos abiertos en Madrid y Barcelona).

En Bufete Rosales disfrutamos con nuestra profesión, renovándonos y adaptándonos a los nuevos estilos de gestión, conservando la esencia tradicional de la abogacía. Estamos satisfechos de poder solucionar los problemas de nuestros clientes mediante un trabajo riguroso y profesional y con un trato directo y personalizado con cada uno de ellos. Nuestro mayor éxito es la confianza que cada vez más clientes depositan en nuestro despacho.

La gente de Abogamur nos estuvo hablando sobre los distintos supuestos a la hora de llevar a cabo un divorcio en esta nueva normalidad.

ABOGAMUR

DIVORCIO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

En estos tiempos, para las parejas divorciadas o en proceso de divorcio, se abre una nueva brecha que añadir a la ruptura matrimonial, ¿cómo se regula todo lo relativo a la escolarización y el régimen de visitas de los menores?¿qué ocurre si uno de los progenitores o familiar conviviente tiene coronavirus? ¿qué ocurre si un progenitor está en cuarentena?

En Abogamur, despacho de abogados en Murcia, especializado en derecho de familia, les vamos a indicar cuáles son las pautas jurídicas a seguir.

En primer lugar, debemos de tener en cuenta si se trata de un pareja con medidas reguladas o si por el contrario es una pareja con una ruptura reciente sin nada regulado.

En el primer supuesto habremos de estar a lo establecido en las medidas, pero debemos tener en cuenta que no habrá previsión alguna respecto a esta situación de coronavirus, por lo que tendríamos que acudir a la mediación y en última instancia a los juzgados a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para dar solución a esos interrogantes, siendo el Juez, el que, atendiendo al interés superior del menor y valorando la situación en concreto, será el que decida lo que corresponda en cada situación.

En el segundo supuesto, en caso de no existir regulación entre los cónyuges, estamos ante un caso más complejo ya que quedamos al entendimiento de ambos cónyuges y al buen asesoramiento legal que haya detrás de la pareja en conflicto, mientras no se establecen unas medidas para regular la situación.

A continuación presentamos LEXTERLOI, un despacho de abogados cuyo principal objetivo es la filosofía de honestidad que tienen para sus clientes

LEXTERLOI

LEXTERLOI es un despacho de abogados que se creó en 2010, en plena crisis. Partimos de la profesionalidad con una idea clara: recuperar la confianza del cliente en su abogado, recuperar la figura del abogado de confianza, cercano al que poderle consultar todo sin miedo a ser engañado, YA QUE NUESTRA MAXIMA ES NO MENTIR NUNCA AL CLIENTE.

En LEXTERLOI nos dedicamos al DERECHO PENAL, DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES, especialidades en las que entendemos que dicha filosofía es indispensable, y al DERECHO INMOBILIARIO Y DERECHO BANCARIO.

Pronto vimos que dicha filosofía calaba en nuestros clientes particulares y decidimos aplicarla al mundo empresarial. Por ello ofrecemos ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS, lo cual poco a poco ha ido calando también en dicho sector.

Igualmente, algo que nos diferencia del sector son los profesionales que trabajan en nuestro despacho. Todos ellos deben tener un perfil profesional, debidamente formado y con ganas de aplicar nuestra filosofía al cliente, con la agilidad que los nuevos tiempos requieren.

Vivimos unos tiempos complicados en el mundo jurídico, en constante cambio y hay que ser muy ágil para adaptarse rápidamente, tratando de modificar lo que no funciona y que aquello que funciona sea aplicado por los tribunales eficazmente, sin dilaciones innecesarias. ESOS SON NUESTROS DOS CABALLOS DE BATALLA.

En derecho bancario llevamos luchando desde su inicio contra la unificación de procedimientos en juzgados especializados que, si bien se crearon para descongestionar, lo que están provocando es la mayor congestión que se ha vivido nunca en el mundo jurídico, con retrasos que pueden llegar a los dos y tres años para simplemente admitir una demanda a trámite.

Presentamos también a Raquel Ginés Joven, cuyo objetivo es acercar el derecho a los ciudadanos, a través de su bufete.

RAQUEL GINÉS JOVEN, ABOGADO

www.abogadodivorciozaragoza.es es una forma distinta de entender la relación entre el profesional y el cliente. A la hora de contactar y obtener la información inicial el usuario puede elegir entre: formulario web, whatsapp o llamada, a la que contestamos sin compromiso de contratación. Esta rápida vía de acceso al profesional permite al usuario ahorrar tiempo y desplazamientos, por lo que le resulta cómodo hacerse con varias opiniones jurídicas previas que le permitan decidir la contratación de unos servicios profesionales u otros.

Nuestra finalidad primordial es acercar el derecho al ciudadano, democratizando el conocimiento. Utilizamos términos comprensibles porque entendemos que sólo teniendo la información necesaria podemos tomar decisiones acertadas, e incluso evitar problemas futuros y, por supuesto, procedimientos judiciales innecesarios.

Por esta razón damos charlas gratuitas sobre matrimonio y herencias en nuestra comunidad autónoma. En ellas explicamos nuestro derecho foral en términos sencillos y con fáciles ejemplos acerca de cómo funcionan las instituciones jurídicas más comunes: usufructo vidual, sociedad conyugal tácita aragonesa, liquidación del régimen económico matrimonial, separación de bienes, legítima, etc. Todo lo relativo a matrimonio y herencias en Aragón, así como las Parejas de Hecho. Sin olvidar los impuestos que afectan a cada negocio jurídico.

El próximo mes de Noviembre, por tercer año consecutivo, tendremos presencia en NUPZIAL, feria de novios de Zaragoza, bajo el lema “Hacer las cosas bien no te hace menos romántico”. Allí, además de las charlas, presentaremos nuestro libro: “El contrato más importante de tu vida” . Se trata de un compendio de conocimientos básicos, prácticos y sencillos, además de consejos útiles que todos deberíamos saber: vecindad civil, legislación aplicable a la sucesión hereditaria, a quien irán mis bienes si no hago testamento... son cuestiones que nos interesan a todos, estemos casados o no.

Para terminar queremos presentar el despacho de abogados de familia Ginés Riquelme Palazón, quienes nos explican las diferencias entre los distintos tipos de separación y divorcio.

GINÉS RIQUELME PALAZÓN

ABOGADOS DE DIVORCIO EN MURCIA

En nuestro despacho de abogados de familia en Murcia nos encargamos de asesorar y llevar todos los trámites de divorcio o separación, tanto si es un divorcio de mutuo acuerdo como un divorcio contencioso. En el caso de que se trate de un divorcio con hijos nos encargaremos de llevar a cabo todas los trámites, como el convenio regulador, guarda y custodia, pensión de alimentos, patria potestad, así como la presentación de la demanda de divorcio para poder concluir acorde a su encargo.

SEPARACIÓN Y TIPOS DE DIVORCIO ¿CUÁL ES TU SITUACIÓN?

Separación matrimonial: una vez producida la separación de hecho los cónyuges pueden optar por la vía legal de la separación de derecho y plasmarla judicialmente mediante la ayuda de un profesional sin que se disuelva el vínculo matrimonial.

Divorcio express.

Puedes ejecutar el divorcio express ante notario si han pasado más de 3 meses desde que te casaste y no tienes hijos en común menores de edad.

Divorcio de mutuo acuerdo.

Cuando la separación matrimonial se produce “por las buenas” entre los cónyuges, se agilizan mucho más los trámites del divorcio, dado que se puede hacer uso de un solo abogado de familia por ambos cónyuges.

Divorcio contencioso.

Se produce esta modalidad de separación matrimonial y disolución del vínculo en común, cuando no hay acuerdo entre los cónyuges. Esta modalidad de divorcio contencioso suele ser larga y costosa.

Si estás pasando por una etapa complicada y necesitas asesoramiento y que te lleven el trámite con la máxima garantía posible de éxito para ti, confía tu divorcio o tu separación a nuestros abogados especializados en estas gestiones. Contáctanos sin ningún compromiso y te asesoraremos de cómo y qué podemos hacer por ti.

