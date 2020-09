Los sindicatos de médicos anuncian huelga general en el mes de octubre

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aprobó hoy la convocatoria de una huelga general de médicos en toda España, que se prevé en un plazo máximo de 15 días.

El Decreto-Ley aprobado ayer en Consejo de Ministros ha sido el detonante ya que facilita, por ejemplo, que aquellos médicos no especialistas puedan ejercer una especialidad, lo que para el presidente de la CESM, Tomás Toranzo, es “una aberración porque en medicina una decisión mal tomada no tiene marcha atrás. Y los pacientes pueden no saber que ese médico especialista no lo es realmente. Es un engaño, un ataque a la profesión y a la seguridad de los pacientes". para Toranzo, es el “mayor atentado contra el Sistema Nacional de Salud desde que se creó”, asegura a LA RAZÓN.

También que médicos extracomunitarios puedan ejercer en España libremente es motivo de indignación para el presidente de la CESM. O que el Ministerio de Sanidad no haga caso a las recomendaciones de los colectivos médicos para lograr que se cubran todas las plazas de médicos necesarias. “Si no pagasen tan poco los médicos no se irían al extranjero”.