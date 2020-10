«El mayor atentado de la historia contra el Sistema de Salud»

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aprobó ayer la convocatoria de una huelga general de facultativos en toda España, que se prevé en un plazo máximo de 15 días, según estiman sus servicios jurídicos.

El Decreto-Ley aprobado el martes en Consejo de Ministros ha sido el detonante, ya que facilita una contratación excepcional de hasta 10.000 profesionales facultativos que sean extracomunitarios que reúnan las condiciones legales para ejercer en España o licenciados que no hayan logrado una plaza de Médico Interno Residente (MIR), esto es, a quienes hayan realizado las pruebas selectivas de formación sanitaria especializada y que han superado la puntuación mínima pero no han resultado finalmente adjudicatarios de plaza.

Esto significa, para el presidente de la CESM, Tomás Toranzo, que médicos sin titulación adecuada ejerzan y es «una aberración porque en medicina una decisión mal tomada no tiene marcha atrás. Y los pacientes pueden no saber que ese médico especialista no lo es realmente. Es un engaño, un ataque a la profesión y a la seguridad de los pacientes». Para Toranzo, es el «mayor atentado contra el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde que se creó», aseguró rotundo a LA RAZÓN.

La movilidad entre facultativos también es motivo de indignación para los sindicatos médicos. «Aquellos médicos no especialistas podrán hacer de especialistas. es un engaño para el paciente y muy peligroso. En medicina hay que hacer 4 años de especialización por algo. No podemos poner a un especialista llevando la consulta de otro distinto. En nuestra profesión hay que tener titulación y la competencia. En medicina una decisión mal tomada no tiene marcha atrás», recuerda Toranzo. «No creo que si el ministro Illa o su familia van a un hospital estén contentos con que los atienda alguien sin la preparación adecuada». Su queja se encamina igualmente a que se vayan a proporcionar competencias exclusivas de los médicos de familia a enfermeros hospitalarios, permitiendo a las comunidades autónomas el desplazamiento de este personal desde los hospitales a centros de Atención Primaria.

También que médicos extracomunitarios puedan ejercer en España libremente es motivo de indignación para el presidente de la CESM. «Con un añadido a esto, y es que si dejamos que ejerzan libremente aquí la legislación europea se nos va a echar encima», recuerda.

Otras cuestión que mantiene soliviantado a este colectivo es que Sanidad no haga caso a sus recomendaciones para lograr que se cubran las plazas de médicos necesarias. «Hay 2.000 médicos jubilados que podrían ejercer y no se han utilizado. Y si no pagasen tan poco los médicos no se irían al extranjero», concluye.