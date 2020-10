La vuelta al cole, en los tribunales

Maribel C. P. es profesora en un instituto de Tarragona y tiene miedo a ir a clase. De hecho, este año todavía no ha pisado un aula ni visto a sus alumnos porque no se ha incorporado a la actividad académica desde que comenzó el curso. Sólo pensarlo le provoca angustia y ansiedad. Padece hipertensión y una enfermedad pulmonar crónica por la que tiene que medicarse con corticoides y un tipo de asma por el que inevitablemente todos los años acaba haciendo tres visitas a Urgencias, por lo menos.

Ya pasó por esto mismo en junio pasado, cuando se reanudaron las clases después del estado de alarma y la Generalitat subcontrató a mutuas privadas para que evaluaran la situación de los profesores considerados de riesgo por posibles patologías crónicas. «Envié un informe médico detallado con todo lo que me pasa y me contestaron que era apta para dar clases, que no me consideraban personal de riesgo y que no valoraban que tuviera especial sensibilidad frente a la Covid-19», cuenta indignada a LA RAZÓN. ¿Cuál fue la recomendación que le dieron? «Que mantuviera la distancia de seguridad de 1,5 metros, cosa que es imposible en mi centro, que acudiera siempre a clase con una mascarilla FFP2, que me lavara las manos y que cuando estornudara me tapara con el interior del codo», cuenta aún con perplejidad.

«He pasado un verano angustioso sólo pensando en la idea de tener que volver a clase. ¿Y si me juego el puesto de trabajo? ¿Y si toman represalias contra mí? ¿Y si me contagio y tengo secuelas graves y no puedo volver a dar clases en mi vida porque soy profesora interina», dice. Estos argumentos fueron precisamente los que la impulsaron a acudir a la Justicia para protegerse frente al virus. Y lo dice con pesar porque «dar clase es mi pasión, pero me han obligado a tomar esta decisión porque nadie vela por mí, ni nadie me garantiza mi integridad física en una clase de 25 alumnos en 30 metros cuadrados donde no hay ventilación». Pidió que le adaptaran el puesto de trabajo para poder impartir materias a distancia, pero asegura que el director del instituto le contestó: «Aquí no se teletrabaja».

No oculta que sintió vértigo al dar el paso porque ningún docente en España había tomado la iniciativa de estas características y «tampoco me he sentido apoyada por los sindicatos. Me indigna la manera frívola en la que se está abordando la situación de los profesores vulnerables».

Maribel es la primera profesora en España en acudir a los tribunales y a la que la Justicia ha dado la razón al considerar el asma bronquial como factor de riesgo para impartir clase, aunque el centro no la consideraba como persona vulnerable ante la covid. De hecho, la magistrada del juzgado número dos de Tarragona dictaba el pasado 7 de septiembre que se aplicaran medidas cautelares para que la incorporación de Maribel quedara en suspenso. La medida se fundamentaba en el hecho de que la asistencia de Maribel a su centro para desarrollar su trabajo «comportaría la imposible ejecución completa de una posterior sentencia que pudiera dictarse haciendo asumir a las personas sometidas a su cumplimiento perjuicios de imposible reparación (...) Se podrían dar situaciones irreparables en el cumplimiento, más cuando entra en juego la integridad física o el bienestar físico o psíquico».

Así, la jueza consideraba que se trataba de una persona vulnerable, lo que los médicos de Atención Primaria no, que, en la mayoría de los casos, no están concediendo bajas médicas a profesores en estas circunstancias. Y no solo eso, reparaba en que «es público y notoria la existencia de cuadros positivos asintomáticos, lo que hace complicada la detección de casos positivos y la toma de medidas para evitar el contagio en una fase inicial de incubación de la enfermedad». También valoraba la situación epidemiológica en Cataluña en ese momento, donde las cifras de contagios estaban disparadas dando por hecho que «el riesgo de contagio existe en las actividades en espacios cerrados y, especialmente, en los centros públicos de enseñanza».

Ahora que ha abierto el camino de la vía judicial, Maribel no para de recibir consultas de otros colegas que le comentaban su dramas y le piden consejo.

Algunos ya han decidido seguir sus pasos y se plantean presentar una demanda colectiva. De hecho, el abogado de Maribel, Carles Alonso, asegura que ya son varios los profesores que han decidido acudir a él. Las demandas interpuestas por la vía contencioso-administrativa alegan «vulneración de los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida y a la integridad física, además del incumplimiento de la ley de riesgos laborales.

En el caso de Maribel, la jueza de Tarragona ha dictado medidas cautelares, pero otros jueces las han rechazado y «se han tenido que acoger a la huelga indefinida. Es hilarante que la situación les obligue a desnaturalizar el derecho a la huelga para proteger su salud. Es cruel y temerario obligarles a ir a clase», dice el abogado. Mientras, José Luis Carretero, portavoz del colectivo de profesores vulnerables, lamenta que «hayamos empezado el curso realizando las mismas actividades presenciales que cualquier profesor sin que se haya regulado ninguna medida específica para protegernos. Tenemos los mismos horarios y medidas de seguridad que el resto».