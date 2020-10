Movilización de médicos en grandes hospitales públicos

Los médicos españoles protagonizaron ayer concentraciones simultáneas en las explanadas de entrada a grandes hospitales públicos, entre las 11:30 y las 12 de la mañana, para reclamar que este colectivo sea escuchado sobre la situación precaria con la que trabajan a diario.

Fue un acto previo al paro convocado en toda España para el próximo martes 27. También reclaman para que se retire el Real Decreto Ley 29/2020 de Recursos Humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid, que justo ayer ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Este decreto, criticado duramente por sociedades científicas, médicos y sindicatos, abre la puerta a la contratación por parte de la comunidades autónomas de 10.000 facultativos sin especialidad o no comunitarios para luchar contra la pandemia.

En concreto, su artículo 2, denominado «Medidas de contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo», en su punto 1, «autoriza la contratación de personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad»; y en su punto 2 establece que el contrato «permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta doce meses». Establece que «podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el RD 1146/2006», que regula el periodo de residencia, «los profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2019/2020 de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza». Y se autoriza la contratación de profesionales con título de Especialista no reconocido en la Unión Europea «siempre que el Comité de Evaluación les haya emitido el informe-propuesta regulado en el artículo 8.B, C o D del RD 459/2010».

En cuanto al artículo 3, denominado «Prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario», establece medidas para destinar al personal sanitario libremente a otros servicios del mismo centro, a otros centros, a unidades asistenciales de otra especialidad y la movilidad entre hospitales y centros de salud, así como la asignación en cualquiera de ellos de personal estatutario y funcionario en función de su título.

Ayer los médicos internos residentes (MIR) de Cataluña anunciaron un acuerdo «histórico» con las patronales sanitarias y el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y desconvocaron la huelga que arrancó el 21 de septiembre.