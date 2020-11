Al psicólogo por llevar falda en el instituto

Y de repente, las redes sociales se llenaron de chicos adolescentes en falda. Un “challenge” solidario con Mikel Gómez, un joven de Bilbao a quien su profesor le sacó de clase y le mandó al psicólogo por vestir de esta manera. “Hoy me ha apetecido ir con falda a clase, no hay nada más. Vi que había chicos en otros países que estaban haciéndolo y quise sumarme a ellos como una reivindicación feminista. A tercera hora, el profesor interrumpió la explicación de Matemáticas para llevarme al psicólogo. Una vez allí, la psicóloga me dijo si yo me sentía tía y le contesté que no, que yo soy un tío”, explicaba en TikTok. Nada más subir el vídeo las reacciones de apoyo se multiplicaron.

Tanto es así, que ayer muchos adolescentes acordaron ir a clase con falda “para demostrar que cada uno puede llevar la ropa que quiera y que por eso no debe ser discriminado”, comentaban en las redes. De hecho, el hastag #4denoviembre ha conseguido cerca de cinco millones de vídeos de chicas y chicos vestidos de esta guisa en toda España, la mayoría de ellos acompañados de una canción de Fabricio TJ y Lalah que viene al pelo: “Vine pa’educarme”, que dice cosas como: “no me dejaban pasar por la ropa inapropiada" o “Vine pa' educarme y me mandaron pa' mi casa, no puedo estar aquí sin ser sexualizada”.

El movimiento contra la sexualización de la vestimenta “faldasingenero” ya corre por las redes con fuerza y de hecho están haciendo un llamamiento para que se institucionalice el hecho de que todos los estudiantes acudan el día 4 de cada mes a clase con esa vestimenta.