El 112 advierte de que esta planta muy común en los jardines de España "favorece la propagación del fuego"

El 112 de la Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales sobre un tipo de planta muy frecuente en los jardines de chalets y fincas que favorece la propagación del fuego. Se trata de las arizónicas, una elección común en la jardinería ornamental que, sin embargo, representa un serio riesgo durante la época de incendios. La institución de emergencias destaca la necesidad de tomar conciencia sobre este peligro latente en muchas urbanizaciones.

En su publicación, el 112 explica de manera contundente los motivos del riesgo: "Son plantas resinosas y extremadamente inflamables". Esta característica hace que, en caso de incendio, las arizónicas actúen como auténticas yescas, acelerando la expansión de las llamas y dificultando las labores de extinción. Su consejo es claro y directo: optar por especies más resistentes al fuego, como el madroño o el boj.

Un peligro confirmado en incendios reales

La advertencia no es teórica, sino que está respaldada por la experiencia directa de los profesionales. Precisamente, durante las labores de extinción del incendio de Tres Cantos (Madrid) el pasado 12 de agosto, un bombero explicó que las arizónicas o la hiedra, por ejemplo, "hace una combustión muy grande".