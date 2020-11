El coronavirus ya tiene su propia red social

En Coca, un pueblo de Segovia, Miguel González comenzó hace meses a darle vueltas a la idea de crear una red social que pusiera en contacto a personas relacionadas con la Covid. En un primer momento, su intención era que aquellos que habían pasado la enfermedad y otros que estuvieran contagiados en ese momento pudieran compartir experiencias, dudas y compañía. Más tarde amplió su punto de partida a todos aquellos involucrados en la pandemia que pudieran aportar algo de luz en un camino tan incierto. De todo ese bombardeo creativo surgió YaCovid que ha sido lanzada esta semana y en la que ya ha comenzado a relacionarse personas exponiendo consejos y preguntas.

"La intención era interconectar a las personas implicadas en la pandemia, porque detecté que había una gran falta de comunicación en la comunidad. En quien primero pensé fue en aquellos que, sobre todo los primeros meses de pandemia, estaban ingresados y aislados. Solo podían hablar con sus familiares una vez al día y quizá necesitaban hacerlo con pacientes en su situación o un apoyo psicológico”, explica González a LA RAZÓN.

Pronto comenzó a diseñar la red social, que siempre ha partido de un fin no lucrativo. “El mecanismo es igual que Facebook, de hecho, la gente puede registrarse a través de esta red social. Hay criterios de selección de búsqueda, un apartado de noticias, otro de la evolución de la pandemia... aunque lo que mejor funciona es la interacción entre usuarios”, dice el creador. Así, por ejemplo, una de las usuarias, María, nos comenta que ella se ha dado de alta “para ayudar en lo que pueda a la gente que lo necesite”, mientras que Juan pregunta a la comunidad si su mujer, que acaba de llegar del extranjero puede hacerse la PCR en la sanidad pública. “Es una buena herramienta para darse ánimo los unos a los otros. También está dirigido a que los profesionales médicos o psicólogos puedan estar presentes y resolver dudas. Nos hemos asociado con ASACOVID (Asociación de Afectados por el Coronavirus) para que la divulgación de la red social sea mayor”, apunta González.

En la primera semana “activos” ya son casi un centenar de personas las que se han registrado en esta nueva red social y el número va en aumento. No hay límites geográficos y hay una versión en inglés para los usuarios internacionales: "El objetivo es interconectar a todos los afectados, independientemente del lugar en el que estés. Por el momento, la mayoría de las personas que se han apuntado son las que se describen como ''dispuestos a ayudar'', analiza este informático segoviano de 40 años. Y es que, una vez que te das de alta, puedes elegir tu categoría: contagiado, ya curado, familiar de enfermo hospitalizado, familiar de fallecido, psicólogo o sanitario voluntario o cualquier persona decidida a aportar o ayudar de cualquier manera... “y siempre respetando la privacidad y el anonimato de la persona, pues no tienes que escribir tu nombre si no lo deseas, puedes registrarte con un alias”, añade.

Apartado de búsqueda de empleo

El desarrollo técnico lo ha hecho Gonzalo en su práctica totalidad: “Existe mucho código informático abierto y disponible. Es algo que he ido haciendo poco a poco, en los ratos libres. Me ha llevado varios meses. En mi empresa nos dedicamos sobre todo a desarrollar aplicaciones que ponen en contacto a ayuntamientos y vecinos y eso es lo que genera nuestros ingresos. Esta red social es algo que nació sin la idea de obtener ningún beneficio económico, es una manera de ayudar y poner un granito de arena en la solución a esta crisis sanitaria. Por eso no hay publicidad”.

El siguiente paso que tiene pensado este desarrollador informático es incluir un apartado para los “otros afectados” de la Covid, “aquellas personas que han perdido su empleo o que están atravesando una situación económica complicada. Mi idea es incluir un apartado con ofertas de empleo y poner en contacto a desempleados con empresarios que ofrecen trabajo. Pronto podrá verse en esta red social”, sentencia.