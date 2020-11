Clínica CEMTRO implanta las primeras prótesis de rodilla con cirugía robótica inteligente en España y Portugal

La tecnología y una mejora de la salud van de la mano. Las innovaciones médicas están marcando el camino hacia un futuro con atención de mayor calidad, más segura y más eficiente. Un ejemplo representativo de esta tendencia son las primeras cirugías ortopédicas asistidas con un robot inteligente en España y Portugal realizadas por Clínica CEMTRO. El equipo médico, dirigido por el Dr. Pedro Guillén, Jefe del Servicio de Traumatología de Clínica CEMTRO, la Dra. Isabel Guillén, Jefa de la Unidad de Cartílago de Clínica CEMTRO y el Dr. Fernando Sanz Zapata, Jefe de la Unidad de Rodilla de Clínica CEMTRO, ha implantado con éxito las primeras prótesis totales de rodilla con Mako SmartRobotics.

Con este hito, Clínica CEMTRO se ha convertido así en el primer hospital en España y Portugal en realizar cirugías ortopédicas asistidas con un robot inteligente. “En Clínica CEMTRO apostamos siempre por la innovación y por incorporar la última tecnología que ayude al cirujano y permita ofrecer la máxima calidad y seguridad a nuestros pacientes”, explica la Dra. Isabel Guillén, traumatóloga de Clínica CEMTRO.

Este logro también conlleva ventajas para el paciente. Mako SmartRobotics está avalado por más de 14 años de experiencia clínica y más de 175 estudios clínicos revisados por expertos. Lo más destacable es que se trata de la única plataforma robótica que ha demostrado, frente a la cirugía, manual articular mejor recuperación temprana de la función de la articulación; menor dolor y mayor satisfacción del paciente; menor necesidad de analgésicos y menos sesiones de fisioterapia.

Las características más diferenciales de este robot inteligente son, por un lado, una planificación pre-operatoria personalizada en 3D basada en un TAC, por lo que se sabe de antemano cómo es la anatomía específica del paciente antes de entrar a quirófano. Y por otro, gracias a la información del TAC, la tecnología háptica puede ayudar a ejecutar con precisión el plan del cirujano, preservando más hueso y protegiendo partes blandas.

Primera causa de incapacidad

La artrosis es la primera causa de incapacidad permanente de la sociedad: en España se calcula que siete millones de personas sufren artrosis, el 75% son mujeres. Además, alrededor del 13% de la población adulta en España presenta artrosis sintomática de rodilla, según el último estudio de prevalencia de las enfermedades reumáticas de la Sociedad Española de Reumatología. En España, la mitad de la población mayor de 65 años padece de artrosis, según datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y es más común en mujeres que en hombres.

Cuando se tiene mala calidad de vida a causa de la artrosis, no se logra controlar el dolor, existe incapacidad, el paciente necesita calmantes y/o el tratamiento conservador no funciona, entonces se le propone la artroplastia. El año pasado se realizaron en España más de 60.000 artroplastias de rodilla y según el registro de artroplastias sueco, el número de reemplazos de rodilla se ha multiplicado por cinco en los últimos 20 años. A escala global, en torno al 20% de los pacientes afirma no estar satisfecho con el reemplazo de su rodilla. Por lo tanto, entre los retos en la cirugía de artroplastia de rodilla está reducir el riesgo de daño inadvertido en el hueso, ligamentos y demás partes blandas que rodean la articulación, un reto alcanzable con la cirugía robótica.

Según el Dr. Pedro Guillén, Jefe del Servicio de Traumatología de Clínica CEMTRO, “Este avance tecnológico en la implantación de prótesis de rodilla para pacientes con artrosis supone una mejora en la prolongación de esa prótesis, que al final es el bienestar para el enfermo”.

La tecnología se suma a la experiencia de la Unidad de Rodilla de Clínica CEMTRO, dirigida por el Dr. Fernando Sanz Zapata, que coloca más de 300 prótesis de rodilla al año. Además, Clínica CEMTRO es el hospital que más prótesis personalizadas ha colocado en España. ”Que nuestros conocimientos crezcan y estén a la altura de lo que nos exige la vida moderna es nuestro reto: aumentar la esperanza de ‘bienestar articular’”, concluye el Dr. Pedro Guillén, fundador de Clínica CEMTRO.