Decálogo del buen organizador de monterías

El buen o mal resultado de una montería radica en la buena o mala gestión de la misma. Un buen organizador obtendrá mejores resultados y cazadores más contentos. Enumeramos diez aspectos básicos que debe tener en cuenta todo organizador en una montería.

1. Promociona con tiempo la montería . Un buen organizador pide los permisos ante la administración, contrata las rehalas y cierra los seguros con suficiente tiempo de antelación. No lo dejes para el final.

2. Sé claro en los precios . Si publicitas la montería sé claro con el precio que cobrarás por puesto y brinda toda la información posible sobre la finca a montear. Andar moviendo el precio es un indicativo de poca seriedad.

3. Resuelve cualquier duda . Utiliza el sentido común, ponte en el lugar del montero y resuelve amablemente cada duda que tengan. Puede que la montería que estas organizando sea la primera para algún cazador y de una buena organización dependerá que repita año tras año.

4. Sé puntual . Los retrasos innecesarios y no cumplir con los tiempos asignados a priori son también indicativos de una organización poco preparada.

5. La comida no es tan importante como la montería . Por todos es sabido que desayuno y comida acompañan a la montería y forman parte de ella, pero no olvidemos que hemos venido a cazar y no a comer. Hay quien se preocupa más del catering que de las reses.

6. Sorteo transparente . Es primordial para la buena fama de un organizador realizar un sorteo de puestos claro, sencillo y transparente.

7. Expón un mapa o maqueta . La gran mayoría de los cazadores que participan en una montería serán forasteros, no conocerán la mancha a batir. Exponer un mapa grande o maqueta con la distribución de las armadas y los números de los puestos ayuda a todo el mundo a tener una idea clara de cómo se va a desarrollar la caza, dónde se producirá la suelta de las rehalas y por donde esperar la salida de las reses. Esto contribuye también a una mayor seguridad.

8. Haz un seguimiento durante la montería . Un buen organizador se interesa en vivo y en directo por el desarrollo de la cacería. Está atento a cualquier percance que pueda surgir.

9. Pregunta a los monteros por su opinión . Con los monteros de vuelta, una buen orgánica de caza se preocupa por conocer la opinión de sus monteros, cómo les ha ido, aspectos a mejorar, etc.