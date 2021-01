Polémica con el estudio Affinity 2020

El estudio de Affinity de 2020 sobre abandono y adopción de animales de compañía demuestra según la Real Federación Española de Caza (RFEC) las mentiras de los animalistas en las cifras de abandono de los perros de caza. La fundación Affinity por su lado ha emitido un comunicado posterior al estudio en el que afirman no estar de acuerdo ni respaldan en absoluto la interpretación de los datos que hacen algunos medios cercanos al sector de la caza.

Analizando el informe de Affinity sobre abandono y adopción de animales de compañía vemos que cada año 183.000 perros son abandonados en nuestro país por sus dueños, una cifra que llega a los 300 000 si añadimos a los gatos a este bochornoso recuento.

La fundación Affinity ha basado su estudio en los datos aportados por las protectoras de animales, 387 concretamente. Teniendo en cuenta el número total que existen (1.544) desde Affinity demuestran que se trata de una muestra robusta, pues significa haber recabado información del 27% del total.

Aportan datos sobre la estacionalidad de los abandonos siendo junio seguido de febrero los meses con menor tasa de abandono de perros con un 7,8% y un 8% respectivamente. Los meses con una mayor tasa de abandono son octubre con un 9% y julio con un 8.9%. Estos datos son interpretados por la Real Federación Española de Caza como representativos de que no son los cazadores quienes abandonan a sus canes al acabar la temporada de caza. La temporada concluye en febrero y este mes se corresponde con uno de los de menor tasa de abandono, así como en octubre que es cuando se produce la apertura de la veda nos encontramos con la mayor tasa de abandono de todo el año.

El perfil de los animales recogidos es el de un perro de tamaña medio-grande, La mayoría de los perros recogidos por las protectoras son mestizos (60%), mientras que el resto son de raza pura. Respecto al año anterior, los perros recogidos de raza mestiza han disminuido y los de raza pura han aumentado. Seis de cada 10 perros recogidos son adultos. En cuanto al uso del microchip para poder identificar al dueño del animal solo el 28% de los perros recogidos llevaba este dispositivo de identificación.

La polémica de nuevo surge al analizar las causas que producen el abandono de los perros ya que al no ser los propios dueños los que entregan al animal en la protectora las causas son desconocidas. Según los datos de Affinity solo el 9,9% de los animales entregados lo han sido por los propios dueños. La inmensa mayoría son encontrados (63,3%) por la policía o llevados por otra persona que no sea el dueño (26,9%). No obstante en el estudio la fundación Affinity enumera una serie de causas de abandono entre las que destacan especialmente las camadas no deseadas (21%), los problemas de comportamiento del animal (13,2%), el fin de la temporada de caza (11,6%) y la pérdida de interés por el animal (10,8%).

Otros motivos afirman que son: factores económicos, alergias, cambio de domicilio o traslado, falta de tiempo o espacio, ingreso hospitalario o defunción, nacimiento de un hijo o divorcio, entre otros. El estudio enuncia que, pese a la creencia popular, las vacaciones solamente son motivo de abandono en el 0,8% de los casos.

Desde la Real Federación Española de Caza afirman que, tras el cambio de metodología en la estimación de resultados, el informe de Affinity vuelve a señalar que los perros del entorno urbano suponen el 88,4 % de los abandonos y que esto implica que los perros del ámbito rural, entre los que se incluirían los perros de caza, son, de nuevo, los menos abandonados, con un 11,6 %. Una cifra que, además, se reduce respecto al anterior informe (12,6 % en 2019), evidenciando la falsedad de los números pregonados por grupos animalistas con el propósito de criminalizar a los cazadores.

Desde la RFEC se insiste en la importancia de la tenencia responsable de los perros de caza, y su presidente, Ignacio Valle, ha vuelto a recordar que el sector cinegético “es el primero en denunciar y condenar el abandono y maltrato de cualquier tipo de perros”.