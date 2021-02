Simón: los casos en mayores de 65 años vacunados “están descendiendo mucho más rápido que los de cualquier otro grupo”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado esta tarde que progresivamente se va observando en España que la incidencia en los mayores de 65 años ya vacunados que viven en residencias desciende en comparación con los mayores de 65 años que no están institucionalizados. “Eso hasta ahora no había pasado, hasta la semana pasada no se había observado desde el inicio de la pandemia”, ha dicho Simón, lo que puede atribuirse en parte a los efectos de la vacunación, ya que hasta ahora los casos por 100.000 habitantes eran mayores en las personas mayores que viven en residencias que las que no lo hacían. “La velocidad de descenso (de casos) es mucho más rápida que la de cualquier otro grupo, eso apoyaría la tesis de que las vacunas están teniendo un impacto importante, pero no se puede confirmar” aún, ha declarado.

Simón ha celebrado un “descenso” de la incidencia en todos los grupos de edad, que actualmente se sitúa en 416 casos por 100.000 habitantes (el viernes pasado era de 496), incluidos en los jóvenes de 20 a 29 años, que sufrieron una “especial incidencia” durante los peores momentos de la tercera ola tras las fiestas navideñas. La previsión es que el descenso de casos “se mantenga”, pero ha advertido del peligro de relajar demasiado rápido las medidas, “algunas pueden relajarse en zonas concretas, pero no todas ni rápido”.

“Estamos lejos de los 50 casos por 100.000 habitantes”, ha recordado Simón, “la situación sigue siendo muy mala a nivel nacional”. En este sentido, ha señalado que “la dirección es la adecuada, pero que aún estamos muy lejos” del objetivo. “Hay que ir despacio, con pies de plomo”, para evitar una cuarta ola que sería muy peligrosa ahora.

Así, ha advertido de que los datos de hospitalizaciones y fallecidos, así como de los nuevos casos, “siguen siendo todavía muy altos”. En este contexto, ha indicado que “aproximadamente hace una semana” comenzó el descenso de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) por parte de pacientes con COVID-19, que ahora mismo aún se sitúa en el 37,95% (la tasa de ocupación de camas convencionales es del 16,47%). En este momento es muy importante “garantizar que la incidencia continúa baja para que los hospitales y las UCI se puedan ir recuperando”.

Vacunar en estadios

El director del CCAES no juzga necesario por el momento llevar a cabo vacunaciones masivas contra la Covid-19 en estadios o grandes espacios como ha planteado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con el WiZink Center o el Palacio de Vistalegre, pero ha abierto la puerta a esta posibilidad en caso de que “lleguen millones y millones de dosis”. “No creo que ahora mismo se tenga que plantear vacunar en otro sitio que no sea un centro de salud. Fuera de las instituciones sanitarias no tiene sentido ahora mismo. Si de pronto llegaran millones y millones de dosis podría plantearse”, ha señalado el epidemiólogo en rueda de prensa.

Simón ha defendido que en esta fase de la vacunación, con dosis limitadas, el sistema sanitario es “suficientemente grande y potente como para que esa solución no sea aplicable en nuestro territorio”.