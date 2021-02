EE UU critica a China y a la OMS por la investigación sobre la covid en Wuhan

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, fue ayer igual de duro con China y con la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras los resultados de la misión de ésta a Wuhan en búsqueda de respuestas a cómo se inició la pandemia.

Sullivan acusó a las autoridades chinas de no haber suministrado «suficientes datos clave» sobre el origen y posterior propagación del coronavirus. «No creemos que hayan puesto a disposición suficientes datos de los orígenes, de cómo comenzó a propagarse esta pandemia, tanto en China y luego en todo el mundo», declaró el alto funcionario a la cadena CBS News. «No estoy en condiciones de decir cómo llegó la covid-19 a este mundo. Sólo estoy en condiciones de pedir a la OMS que haga su trabajo lo mejor posible sin ninguna interferencia por parte de ningún Gobierno».

El enfado de los estadounidenses subió ayer de temperatura cuando se supo que no sólo los delegados de la OMS en Wuhan se dejaron «manipular» en la elaboración de sus conclusiones, si no que el «paciente cero» pudo no haber estado siquiera en el mecado de Huanan donde desde hace más de un año se mantiene que fue el incio de la propagación del SARS. La CNN informaba ayer que aunque los chinos nunca han revelado su nombre, se trata de un oficinista de unos cuarenta años que no había realizado viajes exóticos, carecía de antecedentes de contactos con infectados y vivía con su esposa e hijo, por lo que ahora las sospechas recen en que pudiera haber sido contagiado por sus padres, que habían visitado un mercado local de productos frescos en Wuhan pero no el de Huanan. Uno de los miembros de la misión de la OMS, Peter Daszak, reconoció que los chinos «parecía que no habían rastreado los contactos de los progenitores en ese mercado», que sí parece la mejor pista para hallar el origen de la pandemia.