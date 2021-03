Claves para diferenciar entre síndrome inflamatorio multisistémico, Covid-19 y Kawasaki en menores

En abril de 2020 saltaron las alertas ante la aparición de varios casos de niños con un nuevo síndrome inflamatorio caracterizado por fiebre persistente, elevación de marcadores de laboratorio e inestabilidad cardiovascular asociada a la infección por el coronavirus. El Síndrome Inflamatorio Multisistémico Infantil (MIS-C, por sus siglas en inglés) es una poco frecuente secuela del virus que causa la Covid-19, que puede cursar con inflamación grave en órganos como el corazón, el cerebro, los pulmones, los riñones y el sistema gastrointestinal del paciente, y puede poner en riesgo su vida. Clasificado actualmente como síndrome, no enfermedad, es un fenómeno nuevo en pediatría que se encuentra en proceso de investigación por parte de la comunidad científica, aunque las primeras evidencias muestran que puede deberse a un desequilibrio en la respuesta inmunológica.

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los especialistas es que el diagnóstico y el tratamiento del MIS-C es complicado porque los síntomas respiratorios y gastrointestinales pueden ser similares a los del Covid-19 grave. Para añadir mayor dificultad, otras características del MIS-C son muy similares a la enfermedad de Kawasaki, la principal causa de cardiopatía adquirida en los niños, que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos.

Lo que se sabe es que los niños con MIS-C tienden a enfermar más que los que padecen Covid-19 aguda, ya que hay más órganos afectados. Además, así como los niños con Covid-19 aguda pueden tener síntomas respiratorios y gastrointestinales directamente relacionados con el virus, la MIS-C parece ser una respuesta inflamatoria a la infección que se produce varias semanas después, y que puede parecerse a la Covid-19.

Las tres patologías comparten una sintomatología similar pero las posibles complicaciones, los tratamientos y los resultados pueden ser diferentes. Por ello, resulta esencial distinguirlas para mejorar su abordaje y seguimiento. Con ese objetivo, investigadores de la Universidad Rutgers (Estados Unidos) han llevado a cabo un estudio con 1.116 menores de 21 años hospitalizados entre marzo y octubre de 2020, todos ellos con síntomas que podrían haber sido causados por cualquiera de estos trastornos, y han comparado sus resultados clínicos y de laboratorio para determinar cómo diagnosticar con mayor precisión la MIS-C.

El trabajo, publicado en The Journal of the American Medical Association, ha mostrado el 80% de los niños con MIS-C y COVID-19 tenían síntomas respiratorios graves, pero un mayor número de niños con MIS-C presentaban una afectación de múltiples órganos, incluidos problemas cardíacos y afecciones de las mucosas, como sarpullidos o enrojecimiento de los ojos, lo que daba lugar a una presentación similar a la de los pacientes con la enfermedad de Kawasaki. “Si su hijo desarrolla una multitud de síntomas, como fiebres persistentes, sarpullido o parece inusualmente cansado, haga que un profesional médico lo evalúe para descartar el SMI-C. Aunque el MIS-C es una enfermedad grave, la mayoría de los niños, incluidos los que presentan síntomas cardíacos graves, suelen recuperarse en 30 días”, recomienda el líder del estudio, Steven Horwitz.