Simón: “Hay 12 comunidades en ascenso, estamos en un punto de inflexión”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha alertado esta tarde de que 12 comunidades autónomas españolas registran ya un ascenso de casos de Covid-19, mientras que otras cuatro aún están en descenso y el resto permanecen estables. “No son fuertes incrementos, la evolución no es tan rápida” como en otras ondas epidémicas, ha dicho, pero “ahora mismo estamos en fase de ascenso”.

No obstante, el epidemiólogo ha señalado que “si conseguimos mantener este valle durante unas semanas más, con el nivel de vacunación que vamos a tener, y la responsabilidad individual de cada uno podríamos llegar a tener una onda epidémica mucho más leve que las anteriores, está en manos de todos”. En este sentido, como ya sucedió en Navidad, ha vuelto a poner en manos de las comunidades autónomas la responsabilidad de controlar la transmisión: “Cada comunidad debe adaptar sus medidas según su situación epidemiológica”, ha dicho. “Ahí debe jugar la responsabilidad de cada una de ellas”, ha añadido.

Fernando Simón ha admitido que el Gobierno está “preocupado” por unos datos que colocan la incidencia acumulada de España a 14 días en 149, rozando el riesgo alto (el viernes pasado la incidencia acumulada era de 138). En su rueda de prensa el epidemiólogo ha insistido en que para constatar que hay una cuarta ola se deben de barajar muchos parámetros, no sólo la incidencia acumulada, y ha recordado que la subida en las comunidades autónomas no es homogénea, ya que aunque en doce autonomías la subida es “significativa” (del 7-8% en los últimos días), mientras que en otras el ascenso es “muy lento” (de aproximadamente medio punto al día).

Asimismo, Simón ha apelado a la capacidad restrictiva de las comunidades para limitar la movilidad en estos días de Semana Santa y ha considerado que lo idóneo es que el impacto en la transmisión de este periodo vacacional no sea como el de festividades previas. “Viene la Semana Santa, el objetivo es que la movilidad no tenga el impacto que hemos observado en fiestas anteriores, esto depende de las comunidades autónomas”, ha dicho.

Sobre la ocupación actual de hospitales y UCI debido al virus, el médico ha señalado que “sigue sin ser lo baja que nos gustaría” (la ocupación de camas convencionales es del 6,52%, pero en UCI es del 18,76%, lo que son “niveles altos, que tensionan las unidades de críticos”).

Llegada de turistas extranjeros

A preguntas de los periodistas, el director del CCAES ha manifestado que le preocupa “hasta cierto punto” la llegada masiva de extranjeros a ciudades españolas a pesar del incremento de casos, pero ha insistido en que la clave es implementar “ bien las medidas”, tanto a los ciudadanos españoles como a los que vienen de fuera. “Que se hagan pruebas antes del viaje reduce mucho los riesgos pero no los elimina. Además, hay formas de entrar a nuestro país en los que no es posible hacer ese control, como en la entrada por carretera. En Portugal están mucho mejor que nosotros, Francia no. Creo que puede haber un cierto riesgo, es pequeño pero existe”, ha aseverado.