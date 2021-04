La polémica carta del director de un instituto a los padres de los alumnos: “Si no saca buenas notas, no le quite la dignidad”

En época de exámentes, los alumnos necesitan estar motivados y sentirse libres de presión para superar con éxito un periodo muy estresante. La primera tarea es responsabilidad de los profesores, tratando que sus asignaturas sean atractivas para los jóvenes, mientras que la segunda depende del entorno de los alumnos. Es lo que debió pensar Amalio Gutiérrez Álvarez, director de un centro de educación secundaria, al enviar una carta para motivar a padres y alumnos de cara a los exámenes. Un comunicado que se ha hecho viral en redes sociales y que ha generado cierto debate entre los usuarios.

El usuario de Twitter @s_juampe ha compartido la misiva que supuestamente mandó el director del instituto a todos los padres de sus alumnos. En la carta, el profesor comenta a los padres que hay cosas más importantes en la vida que tener un excelente expediente académico. “Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero, si no lo hace... por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada. ¡Es solo un examen!”, explica.

En el comunicado también indica que es normal que los alumnos no saquen buenas notas en todas las materias. Entre los estudiantes que se presentará a dichos exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico cuyas notas de física no le importan o hay un atleta cuya aptitud física es más improtante que la química”.

El director argumenta que las notas “no son tan importantes” y que lo importante es que el alumno “realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”.

El director de mi colegio ha enviado este comunicado a todos los padres. Increíble. pic.twitter.com/EL7V9Ph3v2 — Juanpe 🚀 (@s_juanpe) April 11, 2021

Varios usuarios han cuestionado la forma de motivar a los alumnos que defiende el director. Entre las respuestas se encuentan los que creen que “la obligación” de los estudiantes es aprobar y que no promueve el esfuerzo entre los alumnos, mientras que otros sostienen que la carta sirve para evidenciar las carencias del sistema educativo.

Una traducción de una publicación de 2017

Lo cierto es que la misiva es una traducción literal de un comunicado que el director de un colegio anglosajón envió a los padres de sus alumnos y que se hizo viral en Reddit en 2017.

De hecho, no han tardado en salir nuevas cartas de supuestos directores de colegios con una visión muy particular de la educación. En estos comunicados ficticios, los profesores sugieren que “el estudiante más brillante puede acabar viviendo medio ebrio entre cubos de basura” o que los conocimientos que se imparten en el centro no tendrán efecto alguno en la vida de los hijos.