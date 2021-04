España implantará el pasaporte Covid a partir de junio

España ya ha comenzado el proceso de implantación del certificado digital verde para que pueda estar operativo en la campaña de verano y reactivar, así, el turismo. Ayer, los 27 estados miembros de la Unión Europea acordaron una posición común sobre este certificado, de forma que se ha iniciado una nueva fase de negociación en el Parlamento Europeo para que pueda aprobarse a inicios de junio y funcione con todas las garantías en julio.

El secretario de Estado de Salud Digital, Alfredo González, ha explicado que están avanzando en los trabajos jurídicos para poder cumplir los plazos. Serán las comunidades autónomas las encargadas de emitirlos y entregarlos. Funcionará con un código QR que recogerá tres tipos de supuestos: si la persona se ha vacunado, si ha pasado la enfermedad o si ha obtenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica recientemente. “Facilitará la libre circulación dentro de la Unión Europea, pero no limitará la movilidad a quien no lo posea”, apuntó González, que ha querido incidir en esta idea: “No es un pasaporte, no es un requisito para poder viajar dentro de la UE, es un mecanismo que facilita la movilidad”.

Si no es obligatorio para moverse dentro de la UE, entonces ¿para qué servira? En la práctica, y según ha subrayado el secretario, para que los visitantes no tengan que hacer cuarentena cuando llegan a nuestro país ni someterse a una prueba diagnóstica en el aeropuerto. En la actualidad, deben someterse a cuarentena las personas procedentes de cualquier aeropuerto situado en Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú, Colombia. Son todos países extracomunitarios, pero la idea de la UE es ampliar este certificado verde más allá del bloque y permitr la entrada de viajeros internacionales que posean un certificado verde homologado.

El secretario de Estado de Salud Digital ha informado que para emitir este salvoconducto se van a utilizar tres bases de datos: el registro nacional de vacunación, el de los laboratorios de pruebas diagnósticas, así como la aplicación Spain Travel Health, una app en la que los visitantes rellenan el formulario de control sanitario, que acredita estar en posesión de una prueba diagnóstica negativa hecha las 72 horas antes al vuelo.

Para entrar en España, los turistas europeos podrán seguir optando por la app Spain Travel Health o por este certificado verde emitido en su país de origen. Según Gonzálesz, el ministerio trabaja en un sistema para comprobar su validez. “Se comprobará en la frontera que el turista está en posesión de este certificado y que ha sido emitido por la autoridad sanitaría competente de su país de residencia”.

No solo podrán entrar los turistas inmunizados con las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), esto es, las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. También aquellos vacunados con otros sueros, aunque “será decisión de cada estado reconocer la validez de su certificado”, aclaró el secretario de Salud Digital

Otros usos