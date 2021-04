Ayuso gana: habrá toros y tenis en Madrid

Habrá toros y tenis en Madrid. La presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso ha ganado la batalla al Ministerio de Sanidad, que pretendía prohibir eventos multitudinarios en aquellos territorios con incidencias por encima de los 250 casos. Ayer, el departamento capitaneado por Carolina Darias no sacó a colación en el seno del Consejo Interterritorial el borrador que proponía una serie de restricciones para la celebración de actos multitudinarios en función de la incidencia de los territorios. Porque, tal y como ya adelantó LA RAZÓN el 20 de abril, las comunidades tumbaron el documento . Ese martes, los técnicos de las regiones reunidos en la Comisión de Salud Pública, no avalaron el semáforo diseñado por Sanidad. Este recomendaba la suspensión de grandes actos en aquellos territorios en máximo nivel de alerta. En aquellas regiones en riesgo alto recomendaba un aforo máximo del 50% en exterior y un 40% en interior; en las de riesgo medio, 75% de público en el exterior y el 50% en interior; y en los territorios en alerta 1, aforo máximo del 75% en zonas abiertas y del 60% en espacios cerrados.

Según el ministerio, este nuevo semáforo pretendía unificar criterios para la celebración de macroeventos en función del nivel de alerta. Pero, ciertamente, tenía una clara intencionalidad política al ser diseñado en plena campaña electoral madrileña y justo cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la celebración de un festejo taurino en las Ventas el próximo 2 de mayo. Como Madrid se encuentra en nivel de alerta 4, este acto no podría llevarse a cabo según el documento que quería aprobar Carolina Darias. Desde la Comunidad de Madrid avisaron, no obstante, que la celebración de este festejo taurino, para el que se aprobó un aforo máximo del 25%, se llevaría a cabo porque se había diseñado con los criterios fijados por Salud Pública de la Comunidad. Gracias a que las regiones no aprobaron este semáforo (a excepción de la Comunidad Valenciana y Baleares) también podrá celebrarse en la capìtal el Master de Tenis. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue preguntada de nuevo ayer al respecto. Y su respuesta fue que el Gobierno no recomienda organizar o acudir a actos multitudinarios, aunque, desde su punto de vista, «recomendar no es prohibir». «Dado el nivel de algunas comunidades autónomas, con una incidencia acumulada cercana a los 400, deberíamos ser cuidadosos con este tipo de espectáculos cuando pudiera darse una afluencia importante», dijo. La Comunidad de Madrid ha ido rebajando su incidencia desde la semana pasada y actualmente se sitúa en 396 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.