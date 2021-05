Dos “influencers” podrían ser deportados de Bali por pintarse la mascarilla

Indonesia quiere deportar a dos “youtubers” por un vídeo viral publicado en las redes sociales en el que mostraban cómo burlaron los controles sanitarios en la isla de Bali con una mascarilla facial pintada sobre el rostro.

El vídeo publicado en YouTube por el estadounidense Josh Paler Lin, cuya cuenta tiene 3,4 millones de seguidores, muestra a la rusa Leia Se paseando junto a él con una mascarilla pintada sobre la cara por un supermercado de la turística Bali, refugio durante la pandemia de nómadas digitales.

La joven había sido parada antes por un guardia de seguridad cuando intentaba pasar al establecimiento sin la mascarilla, algo que es ilegal en Bali desde el pasado agosto.

Ante la negativa del guardia, los jóvenes regresan a un coche y el estadounidense pinta de azul los labios y la mitad baja de la cara a su amiga para simular una mascarilla y así consiguen entrar en el supermercado, según muestra el vídeo.

El clip, publicado el 22 de abril y que ha sido retirado de sus cuentas tras la polémica, ha llevado a las autoridades de Bali a denunciar a los jóvenes, quienes publican todo tipo de bromas en las redes sociales.

”El plan de las autoridades es deportarles”, indicó el viernes Jamaruli Manihuruk, director en Bali de la Oficina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin fijar una posible fecha ante las restricciones a los viajes internacionales por avión. El funcionario indonesio incidió en que los dos jóvenes han violado las regulaciones de la isla y que conforme a la Ley de Inmigración ambos deben ser deportados.

La pareja pidió disculpas el jueves en otro vídeo publicado en Instagram, junto al abogado que los representa. ”Nuestra intención con el video no era ser irrespetuosos o invitar a no llevar mascarilla. Sino para entretener a la gente (...) no eramos conscientes de que lo que hicimos conllevaría este rechazo (...) pedimos disculpas por lo sucedido. No volverá a ocurrir”, dijo el estadounidense.

Efe